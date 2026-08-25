Rīgā ieradīsies Eiropas teātra spilgtākie iestudējumi: Dailes teātris izziņo DAILENNĀLI
Dailes teātris aicina skatītājus uz pirmo teātra organizēto Baltijas jūras reģiona teātru viesizrāžu skati – pirmo DAILENNĀLI (DAILENNIALE RIGA), kas sāksies 26. augustā un noslēgsies 31. oktobrī.
DAILENNĀLE ir iecerēta kā starptautiska un ikgadēja skatuves mākslas darbu un notikumu platforma, kurā skatītājiem būs iespēja iepazīties ar Baltijas jūras reģiona un Eiropas teātru aktuālākajiem darbiem un māksliniekiem. No mūzikas teātra līdz dejas ekskursijai Dailes teātra aizskatuvē, no dramatiskā teātra kulta darbam līdz vienam no vērienīgākajiem iestudējumiem Eiropā – DAILENNĀLES pirmajā programmā ir iekļauti pieci formā dažādi darbi, kurus teātris īpaši vēlas parādīt saviem skatītājiem.
Juris Žagars, Dailes teātra direktors: “Dailes teātris pēdējos gados ir kļuvis arvien atpazīstamāks Eiropas teātru vidē. Par mums runā ne tikai Baltijas teātru kontekstā, mūs aicina uz viesizrādēm ne tikai Eiropā, bet nu jau arī Āzijā, Austrālijā, notiek sarunas par viesizrādēm ASV un Kanādā. Mēs esam interesanti ne tikai teātra profesionāļiem, bet arī kultūras tūristiem. Šī starptautiskā atpazīstamība savukārt palīdz uzrunāt labus teātrus un Eiropā pieprasītus māksliniekus un aicināt tos paviesoties arī pie mums. Tādēļ jau gadiem briedusī ideja par lielu starptautisku skatuves un mākslas festivālu, kas notiek Dailē, var sākt īstenoties. Turklāt mums ir parādījies labs partneris – Rīga. Arī Rīgā ir nepieciešams šāds mākslu festivāls, kas sāktos augusta vidū un beigtos oktobrī – Rīga tādu ir pelnījusi. Šis ir tikai sākums, un ceram, ka jau nākošgad varēsim iet vēl plašāk.”
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs: “Teātris un kultūra ir neatņemama Latvijas identitātes daļa un viena no mūsu pilsētas lielākajām vērtībām. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka izmantojam Rīgas spēcīgo kultūras piedāvājumu arī starptautiskas auditorijas un tūristu piesaistei. Prieks, ka DAILENNĀLE ved uz Rīgu Eiropas līmeņa māksliniekus un izrādes, un pašvaldība var atbalstīt šāda mēroga notikumu.”
26., 27., 28. augustā Dailes teātra Lielajā zālē – Igaunijā iepriekšējās sezonās pieprasītākā un tur sensacionālus panākumus guvusī izrāde: Igaunijas Drāmas teātra izrāde “TĪRS BIZNESS”, dramaturgs Mehiss Pihla, režisors Hendriks Tompere jaunākais.
Dēvēta par kulta izrādi, talantīgā igauņu režisora Hendrika Tomperes jaunākā izrāde “TĪRS BIZNESS” ir monumentāls dokumentālais trilleris par “Danske Bank” naudas atmazgāšanas skandālu, kur 200 miljardu shēmā tika iesaistīta dāņu banka, oligarhi, prostitūtas un apsardzes darbinieki. Pēdējos gados tā ir kļuvusi par vienu no pieprasītākajām igauņu izrādēm, uz kuru biļetes tiek izpirktas padsmit minūšu laikā. Arī uz izrādēm Latvijā biļetes tika izpārdotas rekordātri. “Danske Bank” naudas atmazgāšanas skandāls pirms vairākiem gadiem satricināja Igaunijas un reģiona banku sistēmu, un izrāde pēta to, kura nauda turpina ietekmēt mūsu reģiona sabiedrību.
Izrādes norisi Dailes teātrī atbalsta Rīgas valstpilsētas pašvaldība un Igaunijas Kultūras ministrija. Producents: Igaunijas Drāmas teātris.
Dailes teātra Jaunajā zālē 27. augustā – Igaunijas Nacionālā teātra “Vanemuine” izrāde “BEIGAS”, autors Pirets Jāks. Savukārt iestudējuma režisore ir jaunā un izcilā igauņu režisore Marta Alīde Jakovska, kurai turklāt ir latviešu saknes.
Ko mēs saprotam ar dzīvi, ja zinām, ka tā beigsies? Ar šādu jautājumu dramaturgs Pirets Jāks un režisore Marta Alīde Jakovska vērsās pie cilvēkiem, kuri profesionāli vai personiski atrodas ļoti tuvu dzīves pēdējam posmam – garīdzniekiem, kapelāniem, Svēto Rakstu un tautas tradīciju pētniekiem, kā arī cilvēkiem uz nāves gultas. No šīm sarunām izaudzis dokumentāls materiāls, kuru var nosaukt par pārlaicīgu – kritiķu un skatītāju novērtētētā izrāde ir himna dzīvei un dzīvošanai. Producents: Igaunijas Nacionālais teātris “Vanemuine”.
Savukārt 16., 17. un 18. oktobrī Dailes teātrī laikmetīgās dejas ekskursija, izrāde “NEIZZIŅOTS”. Autori un režisori: Heine Āvdāls, Jukiko Šinozaki.
Satiekoties māksliniekiem no Beļģijas, Latvijas, Japānas, Norvēģijas un citām pasaules vietām, tapusi maģiska dejas izrāde par netveramo teātra pieredzi. “NEIZZIŅOTS” ir negaidītu notikumu virkne, kas nojauc robežas starp teātra iekšpusi un ārpusi, starp notiekošo un šķietami nenotiekošo, starp skatuvi un kulisēm. Seši izpildītāji aicina skatītājus doties noslēpumainā ceļojumā aiz redzamā, ārpus ierastā un pretim telpai, kas pamazām pārvēršas labirintā. Īpaši Latvijas skatītājiem izrādes horeogrāfija un režija ir pielāgota Dailes teātra telpām – sarežģītai, daudzslāņainai un slepenai pilsētai līdzīgai videi, kuru ikdienā iepazīst tikai retais. Turklāt skatītāju un mākslinieku satikšanās izrādē sāksies nevis zālē, bet gan teātra foajē un tālāk turpināsies dažādās teātra telpās.
Producenti: dejas organizācija “Tuvumi” (Latvija), “fieldworks” (Beļģija), Dailes teātris (Latvija).
Šo dejas izrādi atbalsta Norvēģijas Kultūras padome (Norsk Kulturråd), Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”, “Perform Europe”, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Flanders State of the Art.
Kā nākamo Dailes teātris Latvijas skatītājiem piedāvā vēl vienu no šīs sezonas īpašajiem notikumiem – mūzikas teātra izrādi “SIDHARTA”, kas savu pirmizrādi piedzīvos prestižajā Rūras triennālē Vācijā. Autore un režisore – Lisaboa Haubrehtsa. Šajā izrādē piedalās plaša starptautiska radošā komanda, kurā Latviju pārstāv Dailes teātra aktrise Milēna Miškēviča un izcilais Latvijas Radio koris diriģenta Kaspara Putniņa virsvadībā.
Par skatuves burvi dēvētā beļģiete Lisaboa Haubrehtsa savā izrādē sapludina robežu starp dramatisko teātri un operu. Šobrīd Eiropā aktuālā režisore interpretē Hermaņa Heses romānu “SIDHARTA”, ievedot maģiskā stāstā par jauna brahmana garīgo ceļojumu uz apgaismību Indijā un meklējot sevis izzināšanas gudrību laicīgajā pasaulē. Izrāde jau tiek dēvēta par gada Eiropas teātra notikumu, un Rīgā, Dailes teātra Lielajā zālē to varēs noskatīties 21., 22., 23. oktobrī.
Producenti: Antverpenes “Toneelhuis” teātris, KVS (Beļģija).
Līdzproducenti: Rūras triennāle (Vācija), Dailes teātris, Starptautiskais Amsterdamas teātris ITA (Nīderlande), Belemas Kultūras centrs (Portugāle).
Izpildproducents: Antverpenes “Toneelhuis” teātris.
Izrādi atbalsta Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Beļģijas federālās valdības zemo nodokļu režīma pārvalde ar “Gallop Tax Shelter” starpniecību.
Un visbeidzot – pirmās DAILENNĀLES izskaņā skatītāji tiek aicināti uz vienu no pasaulē pieprasītākajām Dailes teātra izrādēm – “ORĀKULS”. Pēc pasaules pirmizrādes Rūras triennālē pagājušajā gadā un panākumiem Šveicē, Itālijā un citviet “ORĀKULS” ir nostiprinājis savu reputāciju kā viena no vērienīgākajām pēdējo gadu izrādēm Eiropā. Poļu režisors Lukašs Tvarkovskis, kas Dailes teātrī iestudējis arī Eiropas teātra hitu “ROTKHO”, un viņa komanda turpina strādāt ar totālu teātra un kino izteiksmes līdzekļu saplūsmi un ieved neticami trāpīgos nākotnes pravietojumos un tehnoloģiju aizskatuvē, kas ietekmē mūsu dzīvi jau šobrīd. Izrāde “ORĀKULS” izgaismo angļu matemātiķa un loģiķa Alana Tjūringa – mākslīgā intelekta testa radītāja – dabiskā un mākslīgā intelekta atklājumus Otrā pasaules kara laikā. Vizuāli satriecošs un konceptuāli provokatīvs darbs, kas ir jāpiedzīvo! “ORĀKULA” dramatizējuma autore ir Anka Herbuta, režisors – Lukašs Tvarkovskis. Izrāde būs skatāma 30. un 31. oktobrī Lielajā zālē kā viens no DAILENNĀLES notikumiem.
Izrādes producents: Dailes teātris. Līdzproducenti: Rūras triennāle (Vācija), “New Error” (Lietuva), Ženēvas Komēdijas teātris (Šveice), Milānas Pikolo teātris (Itālija), Antverpenes “De Singel” teātris (Beļģija), Ādama Mickēviča Institūts (Polija). Līdzfinansētājs: Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija. Inovāciju partneris: "Latvijas Mobilais Telefons"