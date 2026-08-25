Vai pēc datu noplūdes iedzīvotāji no CSDD saņems kompensāciju? Skaidro drošības eksperts
Drošības eksperts un ekonomists Krišjānis Feldmans TV24 raidījumā "Preses klubs" komentēja, vai pēc hakeru uzbrukuma Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) iedzīvotāji var vērsties pēc kompensācijām un vai vispār ir cerība to saņemt.
"Ir Datu valsts inspekcijas komentārs, ka tagad ikviens var vērsties tiesā, lai saņemtu kompensāciju. Bet, ir arī piebilde, ka to var darīt, ja var pierādīt cēloņsakarību, ka šo datu noplūdes rezultātā radušies zaudējumi," skaidro drošības eksperts Krišjānis Feldmans.
Viņš prognozē, ka tiesa, visticamāk, šajās lietās tiks zaudēta, jo tiesā nāksies pierādīt, ka zaudējumi radušies tieši no CSDD datu noplūdes.
Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa.
Viņa arī teica, ka iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr viņa skaidroja, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos desmit gados ir veikti maksājumi CSDD.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 10. augustā veiktā komplicētā kiberuzbrukuma rezultātā Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) IT sistēmai, trešajai pusei bija neatļauta iespēja piekļūt informācijas sistēmās esošajiem maksājumu kvīšu ietvertajiem klientu datiem, tajā skaitā, personas datiem.
Kā skaidro uzņēmumā, kiberuzbrukuma rezultātā tika ietekmēti tikai šādi maksājuma kvītīs ietvertie personas dati:
- vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;
- personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs;
- maksājuma summa;
- maksājuma veikšanas datums;
- transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme;
- adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā adrese.
CSDD vērš uzmanību, ka citi klientu personas dati netika ietekmēti, kā:
- klienta telefona numurs;
- e-pasta adrese;
- bankas dati;
- pieejas informācija e-CSDD.
Šobrīd CSDD e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem - eID, eParaksts mobile, eID Scan, Smart-ID vai internetbanku.
Ja kopš 2008. gada ir veikts kāds maksājums par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, pastāv iespēja, ka kiberuzbrukuma rezultātā varēja tikt skarti arī attiecīgā klienta personas dati.
Autorizējoties CSDD e-pakalpojumos e.csdd.lv un atverot sadaļu "Citi maksājumi" - "maksājumu vēsture", ir iespēja apskatīt uz klienta attiecināmos maksājuma norakstus, proti, tajos atspoguļotos personas datus, piebilstot, ka šobrīd vēl tiek precizēts un analizēts kiberuzbrukuma rezultātā ietekmēto aktuālo personas datu kategoriju apjoms, jo ne visi kiberuzbrukuma rezultātā ietekmētie dati ir aktuāli.