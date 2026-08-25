Vētra Latvijas mežos sarīkojusi pamatīgu postažu, sakopšana ilgs mēnešiem
Būtiskākos vētras radītos postījumus valsts mežos varētu sakopt četru mēnešu laikā, ja nepasliktināsies laikapstākļi, informēja AS "Latvijas valsts meži" (LVM).
Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs, pēc sākotnējām prognozēm, valsts mežos varētu pārsniegt 100 000 kubikmetru.
LVM skaidro, ka patlaban primāri tiek atbrīvotas ceļu braucamās daļas un novākti bīstamie koki. Lielais nokrišņu daudzums, tostarp ūdens daudzums grāvjos un pārmitra zeme, ierobežo un apgrūtina pārvietošanās iespējas meža tehnikai, tādēļ vispirms tiek sakoptas vietas, kur fiziski var tikt klāt un strādāt.
Postījumi esot ļoti nevienmērīgi, pārsvarā sagāzušies atsevišķi koki plašā teritorijā, nevis postītas lielas vienlaidus platības. Īpaši redzami sagāzumi mežmalās un laukmalās un gar ceļiem.
LVM norāda, ka gāzti un lauzti galvenokārt lielu dimensiju koki, pārsvarā lapu koki, tostarp apse, bērzs un blīgzna, koki ar koksnes vainām. Bojātās mežaudzes galvenokārt konstatētas uz slapjas augsnes, un mazāki bojājumi ir vietās, kur ir labi funkcionējošas grāvju sistēmas ar liekā ūdens novadīšanu.
LVM ir sākuši tālizpētes datu ("Sentinel-1" satelītu datu) izmantošanu bojājumu apzināšanai teritorijās ar koncentrētiem mežaudžu bojājumiem un secīgi tiks veidotas bojājumu kartes. Tās paredzēts izmantot kā ģeotelpiskās informācijas slāni sistēmas "LVM GEO" vidē.
Bojāto teritoriju kartes būs pieejamas kopā ar citu meža apsaimniekošanas informāciju, nodrošinot iespēju tās analizēt vienotā informācijas telpā.
LVM atzīmē, ka šī informācija palīdzēs operatīvāk identificēt teritorijas, kur nepieciešama papildu pārbaude, apvidus apsekošana un meža darbu plānošana. Kartes kalpošot kā atbalsta instruments lēmumu pieņemšanā un veicināšot efektīvāku meža stāvokļa izmaiņu uzraudzību lielās teritorijās.
Jau vēstīts, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.
Elektroapgādes traucējumi otrdienas rītā joprojām bija aptuveni 31 000 klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests joprojām saņemt zvanus, kas saistīti ar pagājušās nedēļas nogales vētras radītajiem postījumiem, informēja dienestā. Līdz otrdienas rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 3347 pieteikumi, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem.