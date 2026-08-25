Noslēdzies Latvijas ostu kopīgais digitalizācijas projekts - izveidota vienota digitālā platforma efektīvākai ostu darbībai
Noslēdzies Latvijas lielāko ostu kopīgais digitalizācijas projekts, kura laikā Rīgas, Ventspils un Liepājas ostām izveidota vienota digitālā platforma ostu darbības un klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Projekta rezultātā radīti kopīgi digitālie risinājumi, kas uzlabos ostu un to klientu sadarbību, paātrinās informācijas apriti, samazinās manuālu datu apstrādi un veidos kopīgu tehnoloģisko pamatu Latvijas ostu turpmākai attīstībai.
Projektu īstenoja Rīgas brīvostas pārvalde sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un vairākām valsts institūcijām. Tas tika realizēts ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda atbalstu un ir līdz šim vērienīgākais Latvijas ostu sadarbības projekts digitalizācijas jomā, kurā trīs lielākās ostas kopīgi izstrādājušas un ieviesušas vienotus digitālos risinājumus, atsakoties no līdzīgu sistēmu paralēlas izstrādes katrā ostā atsevišķi. Šāda pieeja ļāvusi efektīvāk izmantot publisko finansējumu, samazināt sistēmu uzturēšanas izmaksas un radīt kopīgu tehnoloģisko vidi, kuru ostas arī turpmāk varēs attīstīt kopīgi.
Projekta ietvaros izveidota Ostu un multimodālo loģistikas pakalpojumu platforma, kas apvieno vairākus savstarpēji integrētus risinājumus. Ostu klientiem – kuģu aģentiem, kuģu līnijām, termināļiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem – tagad vienuviet pieejama aktuālā informācija par kuģu vizītēm, piestātnēm, ostu pakalpojumiem, atļaujām, caurlaidēm, līgumiem un norēķiniem. Platforma nodrošina arī vienotu vidi saziņai ar ostu pārvaldēm, iespēju sekot kuģu kustībai reāllaikā un izmantot digitālās kartes ar ostu infrastruktūras informāciju.
Vienlaikus būtiski ieguvumi būs arī pašām ostām un valsts institūcijām. Ostu kuģu satiksmes dienestiem jaunie risinājumi nodrošina vienotu pārskatu par kuģu kustību un ostas operācijām, samazinot manuāli apstrādājamās informācijas apjomu un uzlabojot procesu koordināciju starp ostu dienestiem, ločiem, velkoņu operatoriem un kuģu aģentiem. Savukārt Valsts robežsardzei turpmāk būs pieejams pilnīgāks un operatīvāks pārskats par kuģu kustību un izsniegtajām caurlaidēm ostās.
Nozīmīgs projekta rezultāts ir arī tas, ka izveidotā platforma veido kopīgu digitālo vidi visai ostu kopienai – ostām, termināļiem, kuģu līnijām, kuģu aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem un valsts institūcijām. Tā kļūs par pamatu turpmākai kravu plānošanas, loģistikas procesu un datu apmaiņas digitalizācijai, attīstot arvien jaunus pakalpojumus un integrācijas risinājumus pēc vienreizējas datu ievades principa.
Projekta laikā izstrādātajā platformā ietilpst Ostu komūnas sistēma (OKS), Ostu informācijas sistēma (OIS), ģeogrāfiskās informācijas risinājums, caurlaižu pārvaldības sistēma, datu analītikas risinājums un datu apmaiņas risinājums, kas nodrošina integrāciju ar Latvijas Jūras administrācijas, VAS "Latvijas dzelzceļš", SKLOIS un citām valsts un ostu informācijas sistēmām.
Projekts tika īstenots no 2024. gada decembra līdz 2026. gada augustam. Tā finansējumu 3,24 miljonu eiro apmērā nodrošināja Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds, bet projekta ieviešanā līdztekus Rīgas, Ventspils un Liepājas ostām piedalījās VSIA "Latvijas Jūras administrācija", VAS "Latvijas dzelzceļš", Satiksmes ministrija, Krasta apsardzes dienests, Valsts robežsardze un SIA "Koksnes plūsmas datu centrs".
Izveidotā platforma ir pamats vienotas Latvijas ostu digitālās ekosistēmas attīstībai, kas nākotnē ļaus ostām vēl efektīvāk sadarboties, pilnveidot pakalpojumus klientiem un stiprināt Latvijas ostu konkurētspēju starptautiskajos transporta un loģistikas koridoros.