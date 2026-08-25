Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Vētra pārbaudīja Latvijas finanšu sistēmu, nedarbojās 183 bankomāti
Pagājušās nedēļas nogales vētras laikā darbības traucējumi bija 183 jeb aptuveni piektdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem, informēja Latvijas Bankā.
Latvijas Bankā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektora gatavību darboties apstākļos, kad vienlaicīgi ir elektrības, sakaru vai citi infrastruktūras pārrāvumi.
Kopumā Latvijā ir 869 bankomāti, un vētras laikā vairāk vai mazāk traucēta darbība bija 183. No kopumā 94 kritiskajiem bankomātiem darbības traucējumi bija 17.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Latvijas Bankā norāda, ka bankas rīkojās atbilstoši saviem darbības nepārtrauktības plāniem, kas iedarbināmi šādā situācijā. Banku pakalpojumi, tostarp starpbanku pārskaitījumi un zibmaksājumi, sabiedrībai bija pieejami bez būtiskiem pārtraukumiem.
Bezsaistes maksājumi darbojās veikalos, kas, izmantojot elektrības ģeneratoru, nodrošināja pircēju apkalpošanu arī apstākļos, kad nav sakaru. Bezsaistes maksājumu infrastruktūra nedarbojas, ja tirdzniecības vietā nav elektrības.
Latvijas Bankā uzsver, ka bezsaistes maksājumu funkcionalitāte tiek aktivizēta, ja tiek lietota maksājumu karte - tā jāievieto maksājumu terminālī un jāievada PIN kods.
Bezsaistes maksājumu funkcionalitāte ir pieejama lielākajos veikalu tīklos, degvielas uzpildes stacijās un aptiekās. Šī funkcionalitāte nav pieejama visos tirgotāju tīklos, bet tajos, kuri izrāda interesi pievienoties un tostarp tiek uzrunāti.
Reģionos ar energoapgādes traucējumiem darbojās kritiskie bankomāti, kas ir publiski pieejamās vietās. Problēmas konstatētas ar bankomātiem tirdzniecībs centros, kas elektrības pārrāvuma dēļ netika atvērti un nebija pieejami ne skaidrās naudas piegādātājiem, ne iedzīvotājiem.
Latvijas Bankā norāda, ka uz bankomātu pieejamību jau iepriekš vērsa atbildīgo institūciju uzmanību, iesakot risinājumus. Viens no tiem ir Krīzes vadības centra vadītāja priekšlikums par noturības punktu izveidi, ja tos izvietotu atsevišķos veikalos, kur pieejami arī kritiskie bankomāti.
Tāpat Latvijas Banka aicina ikvienu glabāt daļu līdzekļu skaidrā naudā vai veidot uzkrājumu, kas paredzēts krīzes situācijām.
Pagājušajā nedēļas nogalē gūtās mācības tiks ņemtas vērā, un sadarbībā ar Krīzes vadības centru, Finanšu ministriju, bankām un citiem partneriem tiks veikti darbi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību.
Kritiskie finanšu pakalpojumi obligāti jānodrošina Latvijas bankām, kurās noguldījumu apmērs ir 5% no visiem Latvijas noguldījumiem vai lielāks. Latvijā tādas ir četras komercbankas - "Swedbank", "SEB banka", banka "Citadele" un "Luminor Bank".
Jau ziņots, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, slēgtas degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.