Premjers prom, elektrība pazūd, mērus nevar sazvanīt: kā ministrs skaidro valsts gatavību vētrai
Lai gan par gaidāmo vētru un izsludināto sarkano brīdinājumu bija zināms savlaicīgi, reālā situācija izgaismojusi būtiskas nepilnības valsts krīzes vadības plānu praktiskajā izpildē - plāni, kas perfekti izskatās uz papīra, reālajā dzīvē nestrādā, intervijā Latvijas Radio atzina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS).
Sēde tikai pēc vētras
Viens no jautājumiem, kas raisījis neizpratni sabiedrībā, ir valdības rīcības operativitāte. Lai gan par tuvojošos dabas katastrofu bija zināms savlaicīgi, žurnālists intervijā vērsa uzmanību uz faktu, ka Krīzes vadības padomes sēde tika sasaukta tikai pēc vētras. Neskatoties uz to, ministrs Tavars valdības un dienestu proaktīvo darbu pirms vētras vērtēja pozitīvi.
"Gatavošanos vētrai es sadalītu divās daļās – īstermiņa un ilgtermiņa," skaidroja Tavars, uzteicot meteorologu un Klimata un enerģētikas ministrijas operatīvo iesaisti. Viņš īpaši izcēla veiksmīgo iedzīvotāju apziņošanu caur medijiem un šūnapraidi. "Mums ir viens bojāgājušais – līdzjūtība viņu ģimenei –, bet sekas varēja būt daudz lielākas, ja nebūtu tik plaša apziņošana."
Ministrs arī neslēpa sašutumu par sociālajos tīklos novēroto bīstamo tendenci, kad atsevišķas personas izplatīja viltus ziņas."Mēs jau redzējām, ka parādījās dezinformatori, kuri teica, ka nekas nav un šī ir kārtējā afēra, bet rezultātā izrādījās, ka meteorologu prognozes bija precīzas," uzsvēra politiķis.
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Premjers ārpus valsts
Vēl viens no jautājumiem, kas raisījis neizpratni sabiedrībā, ir Ministru prezidenta Andra Kulberga lēmums doties ārvalstu komandējumā tieši tajā brīdī, kad valstij tuvojās viena no postošākajām vētrām vēsturē. Atbildot uz jautājumu, kā vērtējama valsts pamešana šādā brīdī, Tavars premjeru aizstāvēja, norādot, ka valsts bez vadītāja nepalika. "Tika nozīmēts premjera vietas izpildītājs. Premjers bija, protams, atrauts brīžiem, bet bija uz kontaktiem un absolūti informēts par visu to, kas notiek," situāciju skaidroja ministrs.
"Uz papīra labi strādā, bet dzīvē..."
Būtiski trūkumi konstatēti infrastruktūras un sakaru nodrošināšanā. Plašie elektroapgādes pārrāvumi, atstājot bez elektrības tūkstošiem cilvēku pat vairākas dienas pēc vētras, ķēdes reakcijas veidā radīja traucējumus arī citu vitāli svarīgu pakalpojumu pieejamībā."
"Mēs varam izdarīt daudz secinājumu gan vētras laikā, gan pēc tās – ne viss, kas ir uz papīra un labi strādā tur, strādā arī dzīvē," atzina Tavars. "Mēs redzējām ļoti nopietnas problēmas. Mēs redzējām, cik ātri mums pazūd sakari. Turklāt arī tādās vietās, kur sakariem nevajadzēja pazust."
Situācija nonāca tiktāl, ka krīzes epicentrā pat pašvaldību vadītāji bija pilnībā nošķirti no ārpasaules. "Man bija vairāki mēri, kuriem novadā nestrādāja neviens tīkls. Man izdevās viņus sazvanīt tikai tad, kad viņi izbrauca ārpus sava novada nākamās dienas rītā," atklāja ministrs.
Uzzināt informāciju nav iespējams
Vētra pilnībā izgaismoja arī faktu, ka valstī trūkst vienotas krīzes informācijas platformas. Ministrs norādīja uz būtiskām nepilnībām esošajā apziņošanas sistēmā, uzsverot, ka pašvaldības krīzes situācijās primāri paļaujas uz informācijas publicēšanu savās mājaslapās.
Tomēr brīžos, kad iedzīvotājiem masveidā pazūd elektrība un interneta savienojums, viņiem nav iespēju noskaidrot, piemēram, kur meklēt dzeramo ūdeni vai palīdzību. "Ja internets neiet, ja datori neiet un elektrības nav, ko tas dod?" retoriski vaicāja Tavars.
Arī degvielas uzpildes stacijas izrādījās nesagatavotas, jo patstāvīgie rezerves ģeneratori bija tikai retajai, liedzot iedzīvotājiem un dienestiem iespēju uzpildīt degvielu brīžos, kad tā bija visvairāk nepieciešama. Lai iedzīvotāji nepaliktu pilnīgā informācijas vakuumā, ministrs uzsver nepieciešamību katrā mājoklī turēt ar baterijām darbināmu radioaparātu.
Tāpat kritiski svarīgi ir izveidot skaidri zināmus punktus pašvaldībās, kur cilvēki var vērsties pēc palīdzības, uzzināt aktuālo informāciju vai uzlādēt savas ierīces.
Nobeigumā ministrs pateicās pašvaldību dienestiem un brīvprātīgajiem, kuri daudzviet riskēja ar savām dzīvībām, novēršot vētras sekas.
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Iesniedzot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai informāciju par pašvaldību īpašumā esošas infrastruktūras bojājumiem, pašvaldības divu gadu periodā var pretendēt uz 70% valsts kompensāciju. Pārējo zaudējumu apjomu kompensē pati pašvaldība.
Tāpat pašvaldības var palīdzēt arī fiziskām personām. Iedzīvotāji var vērsties savā pašvaldībā, pašvaldība pieņem iedzīvotāju pieteikumus, veic apsekošanu un pieņem lēmumus atbilstoši saistošajiem noteikumiem vai domes lēmumam. Pēc tam pašvaldība vēršas ministrijā un šos zaudējumus valsts kompensē pašvaldībai 50% apjomā.
Otrdien valdība lems par iespēju pagarināt pašvaldībām noteikto zaudējumu pieteikšanas termiņu Ministru kabinetam no trim līdz desmit darba dienām.