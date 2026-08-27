Ainārs Šlesers izsludina konkursu, kura rezultātus nespēj "sagremot"
Šī gada 1. jūnijā politiskās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers izsludināja kādu savdabīgu konkursu, kura uzvarētājam piesolīja 2000 eiro atlīdzību. Šobrīd gan izskatās, ka politiķis savus aicinājums nav spējis "sagremot".
Video, kas vietnē "Facebook" tika publicēts 1. jūnijā, Šlesers stāstīja par sevi trešajā personā, norādot, ka "sociālajos tīklos ir parādījušies daudz dažādi video par Šleseru". Kā piemērus viņš minēja to, ka video izplatīti paziņojumi, ka Šlesers it kā aizliegšot cilvēkiem Latvijā sēņot, makšķerēt vai sauļoties. Jāpiebilst, ka Jauns.lv šādas publikācijas sociālajos tīklos gan netika manījis.
"Varbūt vajag to visu pārvērst par tādu kā lielu pasākumu, un tie, kas vēl nav kādu postu par mani uztaisījuši - es aicinu katram, kas māk kaut ko radošu izdomāt par Šleseru, jeb pret Šleseru, taisiet šādus video, sūtiet man personīgi, un es izludinu naudas balvu," pauda politiķis, solot pirmās vietas ieguvējam no sevis personīgi pasniegt 2000 eiro naudas balvu.
"Tie, kas grib nopelnīt šo naudu, un tiem, kam ir kas sakāms, lūdzu - lieciet postu vai nu [vietnē] "TikTok", vai "Facebook" vai "Instagram", un sūtiet man personīgi," pauda Šlesers, norādot, ka ierakstus izvērtēs personīgi."Lai jums radošas domas par to, ko Šlesers ir darījis vai nav darījis. Tā kā, lūdzu - uz priekšu! Strādājam!"
Tagad Šlesers sola vērsties pie VDD un KNAB
Kamēr sevis publicētajā 1. jūnija video Šlesers aicināja cilvēkus izpausties radoši, šķiet, ka divus mēnešus vēlāk viņš savas domas tomēr mainījis - ierakstā, kas tika publicēts 23. augustā politiķis norādījis, ka grasās pret personāžiem, kas internetā publicē "feik bildes un video [kas vērstas] pret LPV un viņu, Aināru Šleseru" vērsties KNAB un Valsts drošības dienestā.
"Nākamnedēļ vērsīšos KNAB un VDD ar iesniegumu pret vairākiem personāžiem, kuri izplata apzinātu dezinformāciju pret LPV un mani, Aināru Šleseru! Šī ir kārtējā nomelnošanas kampaņa, kurā tiek izmantotas FEIK bildes un VIDEO, kuri tiek veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību," pauda politiķis.
Atsevišķi Šlesera atbalstītāji politiķim pauduši atbalstu. Šlesera partijas biedre Džineta Pētersone paudusi sekojošu nostāju: "Nevar pastāvēt opcija nomelnot cilvēkus ar vienalga, MI vai cita intelekta palīdzību". Arī LPV biedrs Māris Ruks norādījis: "Ir pareizi un nepieciešami izmantot visus tiesiskos līdzekļus, lai vērstos pret nomelnošanu un mākslīgi veidotām manipulācijām." Tikmēr LPV partijas biedrs Raivo Čaps norādījis: "Bet labs foto. Ja tā būtu īstenība tad Latvija daudz kas mainītos."
Jāuzsver, ka mākslīgā intelekta izmantošana nav bijusi sveša lieta Šlesera paša īstenotajā politiskajā aģitācijā. Piemēram, 6. maijā Šlesers publicēja MI ģenerētu foto, kurā viņš savu politisko oponentu Andri Šuvajevu ("Progresīvie") centās sasaistīt ar Josefu Staļinu un Karlu Marksu. "Tad, kad publicējāt Šuvajevu kā Ļeņinu viss bija ok, bet šis nē? Tāda selektīva tā humora izjūta jums," pie ieraksta, kurā Šlesers redzams kopā ar Putinu, norādījusi Agnese.
Citos ierakstos vietnē "X" Šlesers TV24 ziņu sižetam pievienojis MI veidotu karikatūru ar bijušo satiksmes ministru Kasparu Briškenu ("Progresīvie"), un bijušo premjerministri Eviku Siliņu ("Jaunā Vienotība").
Tāpat Šlesers vietnē "X" publicējis vai pārpublicējis arī virkni citu MI radītu video, piemēram 16. augustā viņš publicējis video, kurā redzams, kā Latvijas tautastērpā ģērbti cilvēki pauž atbalstu LPV.