Svarīga informācija tiem, kuri plāno izbūvēt dīķi Dobeles novadā
Pavasara – vasaras sezonā cilvēki arvien biežāk vēlas savā īpašumā ierīkot dīķi. Dobeles novada pašvaldības Būvvalde vērš uzmanību, ka pirms būvdarbiem jāņem vērā daži priekšnoteikumi.
Dīķis, atkarībā no izmēra, ir pirmās vai otrās grupas hidrotehniska būve, kuras izbūvei nepieciešams saņemt Būvvaldes atļauju saskaņā ar Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi.
Nesaskaņota dīķa izrakšana ir ne tikai patvaļīga būvniecība, bet arī nelikumīga dabas resursu ieguve. Diemžēl pēdējos gados vērojama negatīva tendence dīķu ierīkošanas aizsegā tiek slēpta nelikumīga derīgo izrakteņu ieguve.
Dīķa iedalījumu grupās nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumam:
1. Pirmās grupas būve – dīķa virsmas laukums līdz 0,5 ha (5000 m2) 2. Otrās grupas būve – dīķa virsmas laukums lielāks par 0,5 ha (5000 m2)
Dīķa funkcijas ir dažādas: 1. Rekreācijai un atpūtai 2. Zivju audzēšanai 3. Derīgo izrakteņu ieguve (piemēram, smilts, grants, dolomīts)
Svarīga ir izraktās grunts izlīdzināšana apkārtnes teritorijā. Ņemt vērā, ka dīķa būvprojektā ir jānorāda vertikālais plānojums un jārisina lietus ūdens novade. Un gadījumos, kad uzbērums veido vairāk kā 50 cm, ir jāskaņo ar blakus zemes gabalu īpašniekiem.
Kuros gadījumos ir jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi?
- Dīķis atradīsies īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
- Dīķis atradīsies derīgo izrakteņu apbūves teritorijā
- Dīķi uzpildīs no virszemes ūdeņiem vai tam ir notece virszemes ūdensobjektā
- Ja dīķī plāno audzēt zivis neatkarīgi no tā lieluma
- Ja plāno izvest ārpus nekustamā īpašuma dīķa rakšanas procesā iegūtos derīgos izrakteņus (vairāk par 1000 m3) (papildus jāsaņem VVD dabas resursu lietošanas atļauja)
- Ja rokot dīķi tiks iegūti bieži sastopamie derīgie izrakteņi (piemēram, dolomīts), pirms darbu uzsākšanas VVD jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence
Dīķa būvniecības ieceri ir tiesīgs izstrādāt attiecīgā jomā sertificēts būvspeciālists, kuru iesniedz elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.
Par konkrētām situācijām un jautājumiem lūdzam sūtīt e-pastā buvvalde@dobele.lv, norādot zemes gabala apzīmējumu un novietojumu.
Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja, Būvinspektore Eva Namsone.