Civilās aizsardzības komisija turpina darbu un izvērtē aktuālo situāciju Jūrmalā
23. augustā Jūrmalas domes priekšsēdētājs un Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lediņš sasauca komisijas sēdi, lai kopā ar atbildīgajiem dienestiem un pašvaldības struktūrvienību pārstāvjiem izvērtētu aktuālo situāciju pilsētā un koordinētu turpmāko darbu, informē pašvaldībā.
Sēdē piedalījās domes vadības, pašvaldības administrācijas, atbildīgo dienestu, kapitālsabiedrību un citu iesaistīto struktūrvienību pārstāvji.
Komisijas sēdē pārrunāta aktuālā situācija dažādās pilsētas teritorijās, līdz šim paveiktais un turpmāk veicamie darbi. Kopumā situācija Jūrmalā ir stabila. Atbildīgie dienesti turpina darbu pilsētā, apseko teritorijas, novērš laikapstākļu radītās sekas un reaģē uz saņemtajiem iedzīvotāju ziņojumiem.
Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ziņo par bojājumiem un bīstamām vietām pilsētā. Saņemtā informācija palīdz dienestiem ātrāk apzināt situāciju un organizēt nepieciešamos darbus. Dienesti turpina savstarpēji koordinētu darbu un ir gatavi operatīvi reaģēt uz situācijas izmaiņām.
Aicinām arī turpmāk būt vērīgiem, ievērot piesardzību un ziņot par pamanītiem apdraudējumiem pilsētvidē.