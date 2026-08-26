Autovadītāju ievērībai: ceļoties ūdens līmenim, var applūst autoceļi
Pēc vētras un ilgstoša lietus ūdenstilpēs ceļas ūdens līmenis, kā rezultātā var applūst ceļi, veidoties izskalojumi grants segumos un konstrukcijās, informē Talsu novada pašvaldība.
Talsu novadā jau ir applūdis un slēgts satiksmei vietējās nozīmes autoceļš Pastende–Iliņi–Spāre (V1385). Aicinām ziņot par applūdušajiem un izskalotajiem valsts autoceļu posmiem, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni "+371 80005555".
Atgādinām, ka gar valsts autoceļiem sagāzti lūzušie koki un zari, vietām uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem satiksme joprojām var būt apgrūtināta vai bloķēta. Prioritāri tiek atbrīvotas brauktuves tur, kur satiksme bloķēta pilnībā, vēlāk darbi notiks arī uz daļēji bloķētajiem ceļiem. Aicinām rēķināties ar vētras sekām, izvēlēties piesardzīgu braukšanas ātrumu un plānot papildu laiku ceļā.
Lai atjaunotu satiksmi, primāri no kokiem un zariem tiek atbrīvotas ceļu brauktuves, savukārt ceļa nodalījumu joslu sakārtošana notiks turpmāko nedēļu un pat mēnešu laikā. Lai pilnībā aplēstu postījumu un uz ceļiem kritušo koku apjomu, būs nepieciešamas vismaz divas dienas.
Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem atrodama VSIA „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) mājaslapā lvceli.lv/#kartes.