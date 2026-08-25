Sēmē atklāta zemas īres maksas dzīvojamā māja
Projekta ietvaros tapis īres nams Ezera ielā 6, Sēmē, Tukuma novadā: trīs stāvu ēka ar 18 dzīvokļiem, to skaitā - 12 divu istabu dzīvokļi un 6 trīs istabu dzīvokļi, informē pašvaldībā.
Katrs dzīvoklis aprīkots ar iebūvētu virtuvi un sadzīves tehniku un pilnībā aprīkotu vannas istabu. Teritorijā izbūvētas 24 autostāvvietas un labiekārtota apkārtējā vide. Ēka ir zema enerģijas patēriņa nams, kas ļaus iedzīvotājiem ievērojami samazināt apkures izmaksas.
Projekta mērķis: Paplašināt pieejamo dzīvojamo fondu Tukuma novadā, izbūvējot 18 kvalitatīvus, energoefektīvus un pieejamus īres dzīvokļus, lai nodrošinātu mūsdienīgus mājokļus speciālistiem un ģimenēm, vienlaikus veicinot Tukuma novada ilgtspējīgu attīstību, darbaspēka piesaisti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Projekta apraksts: 2025. gada septembrī Ezera ielā 6, Sēmē, Tukuma novadā, tika uzsākta jaunas zemas īres daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība. Projekta ietvaros izbūvēta trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar 18 zemas īres dzīvokļiem, nodrošinot mūsdienīgus, energoefektīvus un kvalitatīvus mājokļus Tukuma novada iedzīvotājiem.
Objekts veiksmīgi pabeigts un nodots ekspluatācijā 2026. gada jūnijā.
Ēkā izbūvēti 18 dzīvokļi, tai skaitā:
- 12 divistabu dzīvokļi
- 6 trīsistabu dzīvokļi
Ēkai izveidota labiekārtota teritorija un 24 autostāvvietas.
Projekta galvenie rādītāji:
Projekta ilgums: 05/2023–06/2026
Kopējās izmaksas: 1 684 608,47 EUR
ES finansējums: 1 599 822,66 EUR
Finansējums: Jauno īres mājokļu būvniecība Tukuma novadā tika īstenota ar Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) atbalstu, izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmas aizdevumu.
Projekts tiek īstenots ar “Altum” aizdevumu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros.
Atbalsta programmas īstenošanu regulē 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros”.
Projekta attīstītājs: SIA “Tukuma Īres Nami”
Projekta ģenerālbūvnieks: SIA “I.S.A.M”
Projekta būvuzraudzība: SIA “2BIG”