Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Pēc postošās vētras VUGD brīdina par vēl vienu bīstamu apdraudējumu
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) joprojām saņemt zvanus, kas saistīti ar pagājušās nedēļas nogales vētras radītajiem postījumiem, informēja VUGD.
Līdz otrdienas rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 3347 pieteikumi, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem.
Lai gan jauno pieteikumu skaits ir būtiski samazinājies, mazākā apjomā pieteikumi arī aizvadītajā diennaktī turpināja pienākt no visiem Latvijas reģioniem. Aizvadītās diennakts laikā saņemti vēl 267 pieteikumi - visvairāk Rīgā, kur pieteikumu skaits pieaudzis par 140, un Rīgas reģionā - par 58. Zemgalē aizvadītajā diennaktī saņemti vēl 34, Latgalē - 19, Vidzemē - 12, bet Kurzemē - četri pieteikumi.
Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Kopumā visvairāk pieteikumu saņemts Rīgā - 1164 un Rīgas reģionā - 860, tostarp 243 Jūrmalā. Latgalē saņemti 496 pieteikumi, no tiem 165 Daugavpilī un 78 Augšdaugavas novadā. Zemgalē reģistrēti 450 pieteikumi, tostarp 107 Jelgavā un Jelgavas novadā un 95 Jēkabpils novadā. Kurzemē saņemti 203, bet Vidzemē - 174 pieteikumi.
Arī pēc vēja pierimšanas VUGD aicina iedzīvotājus saglabāt piesardzību - kokiem joprojām var būt aizlūzuši zari vai bojāti stumbri, kas var negaidīti nokrist. VUGD aicina iedzīvotājos netuvoties bojātiem vai sasvērušiem kokiem, aizlūzušiem zariem, kā arī bojātām elektrolīnijām un pārrautiem vadiem.
Vēl pagājušajā diennaktī plkst. 17.55 VUGD saņēma izsaukumu uz Brīvības gatvi Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies trīsstāvu neapsaimniekotas ēkā. Notikuma vietā dega ēkas pirmais stāvs 50 kvadrātmetru platībā. Notikumā strādāja 17 ugunsdzēsēji glābēji ar četrām autocisternām un vienu autokāpni.
Dienesta darbinieki devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, elektrolīnijas balsts, ēkas jumts un piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens.
Jau vēstīts, ka sestdien un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā. Pirmdienas rītā elektroapgādes traucējumi joprojām bija aptuveni 87 000 klientu visā Latvijā