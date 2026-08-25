VM noraida ieceri universitāšu slimnīcās veidot trīs atsevišķas padomes
Veselības ministrija (VM), izvērtējot Saeimā trešajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus Klīnisko universitāšu slimnīcu likumprojektam, neatbalsta ieceri izveidot trīs atsevišķas pārvaldes institūcijas, tostarp akadēmisko padomi, liecina ministrijas vēstule Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
VM norāda, ka pēc darba sanāksmēm ar likumprojekta izstrādē iesaistītajām pusēm secināts, ka atsevišķas akadēmiskās padomes izveide radītu papildu pārvaldības un lēmumu pieņemšanas līmeni, kā arī palielinātu administratīvo slogu. Diskusijās uzsvērts, ka viena lēmējinstitūcija ļauj pieņemt lēmumus ātrāk un efektīvāk, vienlaikus nodrošinot augstskolu iesaisti slimnīcu pārvaldībā.
Ministrija informē, ka plašāku veselības nozares profesionāļu atbalstu nav guvis deputātu priekšlikums veidot trīs atsevišķas padomes - uzraudzības, medicīnas un akadēmisko padomi. Daļa darba grupas dalībnieku paudusi atbalstu likumprojekta redakcijai, kas otrajā lasījumā paredzēja 12 locekļu padomi.
Saskaņā ar VM piedāvāto redakciju slimnīcu pārvaldes institūcijas būtu padome, medicīnas padome un ģenerāldirektors. Padome būtu augstākā lēmējinstitūcija, savukārt medicīnas padome pildītu konsultatīvu funkciju ārstniecības, pētniecības un attīstības jautājumos.
Ministrija rosina noteikt, ka pamata padomi veidotu septiņi locekļi, tostarp VM pārstāvji, trīs universitāšu slimnīcu pārstāvji un viens atklātā konkursā atlasīts eksperts. Savukārt paplašinātās padomes sastāvā būtu 12 locekļi, tajā iekļaujot arī Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes deleģētus pārstāvjus, kā arī ekspertus digitalizācijas un pacientu tiesību jomā.
Vienlaikus VM informē, ka darbs pie likumprojektu pavadošajiem grozījumiem vēl turpinās un pēc nepieciešamo precizējumu veikšanas Saeimas komisija tiks informēta par darba rezultātiem un turpmākajiem priekšlikumiem.
Vēstuli komisijai parakstījis veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).