Pārdod īpašumu? Ar vienu gudru soli iespējams ietaupīt tūkstošiem eiro nodokļos
Nekustamā īpašuma pārdošana var nest ievērojamu peļņu, taču daudzi īpašnieki aizmirst par būtisku izdevumu pozīciju - iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma. Tomēr, zinot likumā paredzētās iespējas un laikus plānojot darījumu, iespējams legāli samazināt nodokļu slogu un ietaupīt pat desmitiem tūkstošu eiro.
Latvijas juridiskā biroja, kuru dibinājis zvērināts advokāts Lauris Klagišs, eksperti skaidro, ka pārdodot īpašumu, kas nav atbrīvots no nodokļa, kapitāla pieaugumam šobrīd piemēro 25,5% nodokļa likmi. Tas tiek aprēķināts no peļņas - starpības starp īpašuma pārdošanas cenu un tā iegādes vērtību, ņemot vērā arī dokumentētus ieguldījumus īpašumā.
Taču ne vienmēr šis nodoklis ir jāmaksā. Normatīvie akti paredz izņēmumus, kas ļauj ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas neaplikt ar nodokli. Viena no iespējām - ja īpašums personas īpašumā ir bijis ilgāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas šajā periodā līdz pārdošanas līguma noslēgšanai tajā bijusi deklarēta personas dzīvesvieta.
Tas nozīmē - ja īpašums pieder jau vairāk nekā piecus gadus, bet tajā nav deklarēta dzīvesvieta, pirms pārdošanas var būt vērts izvērtēt iespēju to izdarīt un nogaidīt nepieciešamo laiku.
Piemēram, ja īpašuma pārdošanas rezultātā gūtā peļņa būtu 40 000 eiro, pārdodot to uzreiz, nodoklī būtu jāsamaksā 10 200 eiro. Savukārt, ja darījums atbilst likumā noteiktajam atbrīvojumam, nodoklis var būt 0 eiro.
Speciālisti uzsver - nodokļu plānošana nav izvairīšanās no nodokļiem, bet gan iespēja izmantot likumā paredzētās tiesības un pieņemt finansiāli izdevīgākus lēmumus. Dažkārt viens gads rūpīgas plānošanas var būtiski palielināt summu, kas pēc īpašuma pārdošanas paliek īpašnieka rīcībā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Svarīgi: katra situācija jāvērtē individuāli, jo nodokļu piemērošana ir atkarīga no konkrētā īpašuma iegādes datuma, īpašnieka deklarētās dzīvesvietas un citiem apstākļiem.