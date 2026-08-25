Latvijas karogu zaimošana Latgalē beidzas ar piecu cilvēku aizturēšanu
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas uzsāka divus kriminālprocesus par valsts simbola zaimošanu. Viens gadījums fiksēts 21. augustā Daugavpilī, bet otrs 22. augustā Preiļos. Likumsargi operatīvi noskaidroja iespējamās vainīgās personas un turpina darbu uzsāktajos kriminālprocesos.
Valsts policija šā gada 21. augustā saņēma informāciju, ka Daugavpilī nenoskaidrotas personas ir norāvušas Latvijas Republikas valsts karogu no tam paredzētā turētāja un nometušas to zemē. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas nekavējoties reaģēja uz saņemto informāciju un noskaidroja iespējamās vainīgās personas, kuras tika aizturētas un ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vietā. Policijas rīcībā ir informācija, ka personas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī atradās alkohola reibumā. Turklāt viena no personām filmēja noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi. Valsts policijā saistībā ar šo ir uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Savukārt 22. augusta vakarā Valsts policija saņēma informāciju, ka Preiļu pilsētā divas nenoskaidrotas personas mēģināja sabojāt Latvijas Republikas karogu, savukārt trešā persona bija pārlikusi pār plecu karogu, kas atradās karoga kātā. Sākotnējā informācija liecina, ka jaunieši, iespējams, no daudzdzīvokļu mājām noņēma karoga kātus, kuros atradās Latvijas Republikas karogi.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas operatīvi reaģēja uz šo notikumu un noskaidroja iespējamās vainīgās personas. Aizdomās par valsts simbola zaimošanu tika aizturēti trīs jaunieši, kuri tika ievietoti īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Jānorāda, ka likumsargi saistībā ar abiem notikumiem izmeklēšanas laikā skaidros aizturēto personu motīvus.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas abos gadījumos ir uzsākušas kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 93. panta, proti, par Latvijas valsts ģerboņa vai Latvijas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, iznīcināšanu vai citādu šo valsts simbolu zaimošanu, kā arī par Latvijas valsts himnas publisku zaimošanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods — brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.