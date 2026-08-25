Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Vētra Jelgavā laupījusi 36 gadus veca vīrieša dzīvību: atklājas jaunas detaļas par traģēdiju
Vētras laikā Jelgavā, sabrūkot pamestas jaunbūves ārsienai, smagas traumas guvis un notikuma vietā dzīvību zaudējis 36 gadus vecs vīrietis. Valsts policija saistībā ar šo notikumu atteikusi uzsākt kriminālprocesu, vēsta raidījums "Degpunktā".
Traģēdija norisinājusies Īves ielā. Zināms, ka vēl pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās apkārtējie iedzīvotāji mēģinājuši ķermeni no gruvešiem atbrīvot saviem spēkiem.
Izvērtējot notikuma vietu, tiek pieļauts, ka bojāgājušais nelaimes brīdī varētu būt atradies blakus esošajā īpašumā. Sabrūkot ēkas konstrukcijām, celtniecības bloki iegāzušies kaimiņu teritorijā un sabojājuši žogu. Likumsargi šo versiju raidījumam nedz apstiprina, nedz noliedz, vien norāda uz pieņemto lēmumu neuzsākt kriminālprocesu.
Notikušā detaļas apkaimes iedzīvotājiem ir maz zināmas, un nav skaidrības par bojāgājušā vīrieša identitāti. Mūra ēka Īves ielā jau gadiem atrodas jaunbūves statusā. Kādreiz tās būvniecības laikā izcēlies ugunsgrēks, kurā nodedzis mājas jumts, un pēc nelaimes saimnieks atjaunošanas darbus nav turpinājis.
Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Jau vēstīts, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.