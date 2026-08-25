Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Vētras postījumu segšanai Latvija varētu lūgt finansiālu palīdzību Eiropas Komisijai
Vētras radīto izmaksu segšanai ļoti iespējams nāksies vērsties pēc finansiāla atbalsta Eiropas Komisijā, intervijā Latvijas Radio pieļāva viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS).
Vaicāts, cik liela summa varētu būt vajadzīga, Tavars teica, ka negrib spekulēt. "Finanšu ministrs man vakar minēja skaitli, kas ir palicis valsts neparedzētiem tēriņiem. Vai ar to pietiks - es teicu, ka nevaru atbildēt un garantēt," viņš norādīja, pieļaujot iespējamību, ka varētu būt nepieciešami vairāki desmiti miljoni eiro.
Ministrs pieļāva, ka pašiem šīs naudas varētu nepietikt. Pēc viņa teiktā, iespēju vērsties Eiropas Komisijā rosinājuši kolēģi no ārlietu dienesta.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Kā vēstīts, sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu Latviju plosīja ļoti stipra vētra jeb auka, atstājot bez elektrības vairāk nekā ceturtdaļmiljonu mājsaimniecību, bojājot infrastruktūru un radot citus postījumus.
Iesniedzot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai informāciju par pašvaldību īpašumā esošas infrastruktūras bojājumiem, pašvaldības divu gadu periodā var pretendēt uz 70% valsts kompensāciju. Pārējo zaudējumu apjomu kompensē pati pašvaldība.
Tāpat pašvaldības var palīdzēt arī fiziskām personām. Iedzīvotāji var vērsties savā pašvaldībā, pašvaldība pieņem iedzīvotāju pieteikumus, veic apsekošanu un pieņem lēmumus atbilstoši saistošajiem noteikumiem vai domes lēmumam. Pēc tam pašvaldība vēršas ministrijā un šos zaudējumus valsts kompensē pašvaldībai 50% apjomā.
Otrdien valdība lems par iespēju pagarināt pašvaldībām noteikto zaudējumu pieteikšanas termiņu Ministru kabinetam no trim līdz desmit darba dienām.