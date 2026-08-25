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Šodien 08:56
Uz Latvijas ceļiem aizvadītajā diennaktī dzīvību zaudējuši divi velosipēdisti
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 11 personas, bet divas gājušas bojā. Abi bojāgājušie bija velosipēdisti.
24. augustā plkst. 15.01 Ogrē, Daugavpils ielā, notika automašīnas “VW Passat” un velosipēdista sadursme. Velosipēdists no gūtajām traumām mira. Precīzus negadījuma apstākļus skaidro policija.
Savukārt plkst. 18.09 Ķekavas novada Daugmales pagastā kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ krita un notikuma vietā gāja bojā. Arī šī negadījuma apstākļus skaidro policija.
Kopumā ceļu satiksmes jomā policija diennakts laikā pieņēmusi 375 administratīvo pārkāpumu lēmumus, tostarp 100 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un vienu par agresīvu braukšanu.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un četri kriminālprocesi.