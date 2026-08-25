Galerijā "Istaba" atklās mākslinieka Caunes un viņa meitas izstādi "Netīrā māja"
25.augustā galerijā “Istaba” tiks atklāta mākslinieka Ērika Caunes un viņa septiņgadīgās meitas Marijas kopīgi radīto gleznu izstāde “Netīrā māja”. Izstādei par pamatu un iedvesmas avotu kalpojis Marijas mīļākās grupas “Gorillaz” dziesmas “Saturnz barz” animētais video klips, kam Marija piešķīrusi pati savu nosaukumu – “Netīrā māja”.
Lai vai izstādes gleznās jaušamas atsauces uz slavenās britu virtuālās grupas dziesmas klipu, taču gleznu vizuālā un gleznieciskā valoda tomēr ir piederīga abu izstādes mākslinieku rokrakstam. “Mēs izlaižam šo dzīves posmu caur sevi, jestri noslēdzot vasaru un iesākam galerijas Istaba jauno sezonu,” saka Ēriks Caune. Ēriks ir pazīstams ar saviem lielformāta sienu gleznojumiem pilsētvidē, tamdēļ likumsakarīgi, ka “Istabā” tiks apgleznota arī izstādes gleznu eksponēšanas siena.
“Vēlme un nepieciešamības sajūta kopējai izstādei ar meitu man radās Islandē, kur nodzīvoju pēdējo pusotru gadu. Darbs pie izstādes šķita kā iespēja kvalitatīvi kopā pavadīt laiku ar meitu, radot viņai krāšņu bērnības atmiņu. Marijai ļoti patīk zīmēt un dzīvoties manā darbnīcā. Izstādes tēma tapa skaidra ātri un jau pirmajā gleznošanas sesijā ar kārtīgiem atvēzieniem iesākām “Gorillaz” gleznas. Marijai šis mūzikas/mākslas projekts ir bijis ļoti tuvs kopš viņa bija pavisam maziņa,” stāsta Ēriks Caune.
“Gorillaz” ir animēta mūzikas grupa, kas sastāv no četriem virtuāliem tēliem. Dziesmas “Saturnz barz” klipā grupa piebrauc pie pamestas mājas, katrs no četriem dalībniekiem ieiet savā istabā, kur satiek garus un aizklejo fantastiskā ceļojumā. Izstādē būs skatāmas deviņas gleznas, no kurām četras lielākās spēlēs galveno lomu – tajās katrs no varoņiem attēlots savā telpā un piedzīvojumos.
Ēriks Caune (pazīstams ar pseidonīmu Thobek) absolvējis Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas skolu (2013), Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu (2017), ieguvis maģistra grādu LMA Glezniecības specialitātē (2024). Aktīvi piedalās izstādēs, uzvarējis vairākos mākslas konkursos Latvijā un ārzemēs. Piedzīvojis divas personālizstādes – izstādi “Oma” galerijā Istaba (2016) un “Caption this” galerijā “Look!” (2020). Ēriks Caune šobrīd ir viens no zināmākajiem lielformāta sienu gleznojumu autoriem Latvijā. Ir daudzu fasāžu gleznojumu autors. Jaunākais viņa gleznojums uz fasādes tapis šovasar Āgenskalna tirgus pagalmā.
Abus izstādes autorus varēs sastapt galerijā “Istaba” sestdien – 5.septembrī, kad “Istabā” tiks īpaši atzīmēta galerijas Sezonas atvēršana. Paralēli izstādei noritēs arī mākslinieku tirdziņš “sestdiennieks”, “Istabai” piedaloties “Riga Last Thursdays” organizētajā galeriju pastaigā “Baltās nakts” ietvaros.
Izstāde būs skatāma līdz 11.septembrim.