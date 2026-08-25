Nodokļu parādi Latvijā sarukuši līdz 815 miljoniem eiro - kas notiek ar parādniekiem?
Latvijā šogad augusta sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos, apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, bija 815,593 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1% mazāk nekā mēnesi iepriekš un līdzīgi kā gada sākumā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
Tostarp parādi valsts pamatbudžetam 2026. gada 1. augustā bija 339,521 miljona eiro apmērā, kas ir par 0,6% vairāk nekā pirms mēneša, parādi pašvaldību budžetiem veidoja 298,4 miljonus eiro, kas ir par 4,8% mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi bija 177,672 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 1,3%.
Aktuālie parādi, kuriem tiek aprēķināta nokavējuma nauda, šogad 1. augustā veidoja 62% no kopējās parādu summas jeb 505,593 miljonus eiro.
Tāpat VID dati liecina, ka par nepiedzenamiem šogad 1. augustā bija atzīti parādi 2,18 miljonu eiro apmērā - šie parādi izveidojušies likvidējamiem uzņēmumiem līdz likvidācijas procedūras pabeigšanai.
Savukārt atbilstoši normatīviem par piedzenamiem šogad augusta sākumā bija atzīti parādi 503,413 miljonu eiro apmērā, tostarp par reāli piedzenamiem atzīti parādi 200,453 miljonu eiro apmērā, bet par reāli nepiedzenamiem - 302,96 miljonu eiro apmērā. No parādiem, kas atzīti par reāli nepiedzenamiem, par 302,909 miljoniem eiro parādniekiem nav naudas līdzekļu un mantas, uz ko vērst piedziņu, savukārt piedziņas noilgums iestājies parādiem 51 300 eiro apmērā.
Atmaksas termiņa pagarinājumi šogad 1. augustā bija piešķirti parādiem kopumā 85,203 miljonu eiro apmērā, kas ir par 29% vairāk nekā gada sākumā.
Savukārt apturēto parādu summa, kuriem pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana, šogad augusta sākumā bija 224,797 miljoni eiro - šo summu veidoja par maksātnespējīgiem atzītu uzņēmumu parādi.
2026. gada 1. janvārī Latvijā kopējie nodokļu parādi bija 815,729 miljonu eiro apmērā.