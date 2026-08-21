Ņemot vērā sinoptiķu brīdinājumus par vētru, pārcelti sestdien plānotie sporta, kultūras un mūzikas pasākumi
Ņemot vērā brīdinājumu par nelabvēlīgiem laikapstākļiem, pārcelti vairāki sestdien plānotie pasākumi, tostarp Mesa un GACHO koncerts Mežaparkā, Jelgavas nakts pusmaratons, festivāls "Row Baltics".
Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls "Row Baltics", kam bija jānotiek sestdien, pārcelts uz svētdienu. Festivāls svētdien sāksies plkst. 12 un noslēgsies plkst. 22. Pasākuma rīkotāju pārstāve Līna Birzaka uzsver, ka pasākuma programmā izmaiņas nav paredzētas. Plānots, ka festivāls vienuviet pulcēs ielu māksliniekus no Latvijas un ārvalstīm, hiphopa kultūras pārstāvjus, BMX un skeitborda sportistus, dejotājus, mūziķus un pilsētvides kultūras entuziastus.
Festivāla kulminācija būs Baltijas un starptautisko mākslinieku 400 kvadrātmetru lielformāta sienas gleznojuma tapšana Daiņa Rudens vadībā, kā arī anša un Defset Baltijas bītu cīņa, kurā oriģinālbītus prezentēs 12 Baltijas bītmeikeri.
Tāpat prognozētās vētras dēļ pieņemts lēmums pārcelt Jelgavas nakts pusmaratonu. Domājot par dalībnieku drošību, organizatori, atbildīgie dienesti un pašvaldība šodien pieņēma lēmumu sporta pasākumu pārcelt uz 5. septembri.
Rūpējoties par pasākuma apmeklētāju, dalībnieku, mākslinieku un darbinieku drošību, arī Mārupes novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārcelt sestdien, 22. augustā, Piņķos plānoto Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinību lielo noslēguma pasākumu uz 2026. gada 1. septembri.
Laikapstākļi ieviesuši korekcijas arī to cilvēku plānos, kuri gatavojās apmeklēt Mesa un GACHO kopkoncertu Mežaparkā "Roku Rokā". Saskaņā ar organizatoru pieņemto lēmumu, tas pārcelts uz 23. augustu. Visas iepriekš iegādātās biļetes būs derīgas koncerta apmeklējumam svētdien, un tās nebūs jāmaina. Koncerta norises vieta un programma paliek nemainīga. Informācija par pārcelšanu tiks nosūtīta arī visiem biļešu īpašniekiem personīgi uz e-pasta adresi. Apmeklētāji, kuri nevarēs ierasties uz koncertu 23. augustā, varēs saņemt atpakaļ naudu par iegādātajām biļetēm.