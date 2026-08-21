Jelgavā uzceltā Meža pētīšanas stacija pretendē uz Latvijas labākās būves titulu
10. septembrī notiks skates “Gada labākā būve Latvijā 2025” apbalvošana, paziņojot un apbalvojot 2025. gada izcilākās būves. Uz balvu pretendē arī publiskā jaunbūve Jelgavā – Meža pētīšanas stacijas biroja ēka ar mežizglītības prakses atbalsta telpām Pulkveža Brieža ielā 5. Līdz 7. septembrim iedzīvotāji tiešsaistē aicināti balsot par skatei pieteiktajām pagājušajā gadā ekspluatācijā nodotajām būvēm, kas ir ieguvums sabiedrībai.
Šogad nozares profesionāļu žūrijas vērtējumam bija pieteikti 74 objekti no visiem Latvijas reģioniem, kā arī Latvijas būvuzņēmēju būvētās būves ārzemēs. Visas būves Latvijā žūrijas eksperti apmeklēja klātienē un vairāk nekā pusi no tām skates finālā vēlreiz vērtēja arhitektu, būvnieku un pasūtītāju prezentācijās.
Viens no būvju vērtēšanas kritērijiem ir sabiedrības ieguvums. Tāpēc jau trešo gadu skates rīkotāji aicina iesaistīties ikvienu un dot savu vērtējumu kādai no būvēm, lai noteiktu, kura būve pēc sabiedrības vērtējuma ir lielākais ieguvums sabiedrībai. Būve, kas iegūs visvairāk balsu, summējot balsis balsošanas anketā, kas pieejama mājaslapā gadabuve.lv ŠEIT, un skates “Facebook” lapā ŠEIT, saņems skates titulsponsora “Ceresit” balvu. Iepriekšējos divos gados balsojumā par sabiedrībai nozīmīgāko būvi visvairāk balsu saņēma Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Taureņu māja un Vecumnieku vidusskola.
Balsošana par sabiedrībai nozīmīgāko būvi noslēgsies 2026. gada 7. septembrī pulksten 17. Skate “Gada labākā būve Latvijā” notiek jau 28. gadu. To organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar “Ceresit” un 17 nozares organizācijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Būvniecības koledžu un RISEBA FAD.