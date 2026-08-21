Saulkrastos sākta Baltās kāpas infrastruktūras atjaunošana
Saulkrastos sākti Baltās kāpas infrastruktūras, tostarp kāpņu posma un koka laipu, atjaunošanas darbi, informēja Saulkrastu novada pašvaldībā.
Būvdarbu ietvaros plānots pilnībā nomainīt kāpņu posmu, kas ved no stāvlaukuma līdz lapenei, kā arī veikt koka platformas un konstrukciju remontu pie lapenes. Paredzēts rekonstruēt arī pašu lapeni, nomainot vienu balstu un grīdu, un veikt lielās koka platformas remontu pirms bērnu rotaļu laukuma.
Kā uzsver pašvaldībā, atjaunošanas mērķis ir uzlabot infrastruktūras tehnisko stāvokli, apmeklētāju drošību un ērtāku pārvietošanos pa vienu no iecienītākajiem Saulkrastu dabas objektiem. Tāpat vietvara uzsver, ka infrastruktūras atjaunošana ir nozīmīgs ieguldījums objekta saglabāšanā. Infrastruktūras atjaunošanas darbus veic SIA "DEKOLAT", un tos plānots pabeigt līdz šī gada 29. oktobrim.
Baltā kāpa ir 18 metrus augsta un atrodas Inčupes labajā krastā, pie upes ietekas Rīgas jūras līcī. Tā ir sākuma punkts aptuveni četrus kilometrus garajai Saulrieta takai, kas ved līdz Saulkrastu centram. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un apmeklētājus būvdarbu norises laikā ievērot uzstādītās brīdinājuma un drošības zīmes.