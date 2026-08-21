Publicitātes foto/Ādažu novada dome
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Šodien 14:31
Ādažu vidusskolas teritorijā tiks pārbūvētas gājēju ietves
Ādažu novadā turpinās darbi, lai pilnveidotu izglītības iestāžu infrastruktūru un nodrošinātu skolēniem un skolas personālam kvalitatīvu un mūsdienīgu vidi.
Kā informē Ādažu novada dome, 30. jūlijā noslēgts līgums ar SIA “Bimarks” par teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanu. Līguma ietvaros pie Ādažu vidusskolas paredzēts pārbūvēt gājēju ietves divos posmos.
Plānotie infrastruktūras uzlabojumi nodrošinās ērtāku un drošāku pārvietošanos Ādažu vidusskolas teritorijā, uzlabojot piekļūstamību un ikdienas pārvietošanās apstākļus skolēniem, pedagogiem, skolas darbiniekiem un apmeklētājiem.
Teritorijas labiekārtošanas darbi ir nozīmīga projekta aktivitāšu daļa, kas veicina pilnveidota vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Ādažu novadā. Plānoto darbu izpildes laiks – 2 mēneši. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.