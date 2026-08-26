SKDS pētījumā atklāts zemo cenu līderis Latvijā. Kurš tas ir?
Pētījuma centra SKDS veiktā aptauja* atklāj, ka Latvijas iedzīvotāju vērtējumā, veikalu tīkls ar zemākajām cenām ir “Maxima”. Tā norādījis vairums jeb 33% respondentu, tad seko “LIDL” (24%), “RIMI” (3%) un “TOP” (3%). Līdzīga tendence novērojama arī aptaujāto vērtējumā par izdevīgām regulārajām cenām ikdienas precēm, kas ir viens no pircējiem nozīmīgākajiem faktoriem – gandrīz trešdaļa no respondentiem par izdevīgāko atzinuši “Maxima”. Turklāt, pēc iedzīvotāju domām, arī zemākās akciju cenas visbiežāk piedāvā “Maxima” veikalu tīkls (39%). Aptaujas rezultāti vienlaikus iezīmē būtisku tendenci pircēju izvēlē: pircējiem svarīgi ir ne tikai izdevīgi akciju piedāvājumi, bet arī regulāro cenu līmenis, kas ilgtermiņā palīdz vairāk ietaupīt.
"Pētījums rāda, ka priekšstats par zemākajām cenām neveidojas vienas akcijas vai īstermiņa kampaņas rezultātā. Cilvēkiem šādas asociācijas veidojas tad, ja uzņēmuma rīcība ilgākā laikā patiešām atbilst tam, ko tas sola savā komunikācijā. Jo lielākā daļa pircēju mēdz iepirkties vairāk nekā vienā veikalā, kas nozīmē, ka viņiem pašiem ir iespējas salīdzināt, cik vieni un tie paši vai līdzīgi produkti maksā dažādās vietās. Tāpēc līdera pozīcija cenu uztveres ziņā parasti atspoguļo ilgstošu un pircējiem pamanāmu cenu veidošanas pieeju," norāda pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš.
"Šie pētījuma rezultāti apliecina, ka pircēji novērtē “Maxima Latvija” konsekvento pieeju zemo cenu nodrošināšanai ikdienā. Ņemot vērā klientiem svarīgāko, mūsu mērķis nemainās – arī turpmāk palīdzēt pircējiem ietaupīt, piedāvājot gan izdevīgas regulārās cenas, gan dažādus akciju piedāvājumus. Īpaši nozīmīgs ir novērtējums mūsu jaunākajai iniciatīvai “Zila cena – Zema cena”, kuras ietvaros regulārās cenas samazinātas jau vairāk nekā 8000 produktiem. Klientu uzticēšanās un augstais novērtējums motivē mūs turpināt paplašināt šo piedāvājumu," uzsver “Maxima Latvija” kategoriju vadības un iepirkumu departamenta direktore Evita Neimane.