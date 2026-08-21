Vētras dēļ pārceļ Mārupes novada jubilejas lielo noslēguma pasākumu
Ņemot vērā izsludināto oranžo brīdinājumu un prognozētos nelabvēlīgos laikapstākļus, rūpējoties par pasākuma apmeklētāju, dalībnieku, mākslinieku un darbinieku drošību, Mārupes novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu pārcelt sestdien, 2026. gada 22. augustā, Piņķos plānoto Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinību lielo noslēguma pasākumu uz 2026. gada 1. septembri.
Saskaņā ar meteorologu prognozēm 22. augustā pēcpusdienā un vakarā gaidāmas ļoti spēcīgas vēja brāzmas, kas būtiski apgrūtina drošas āra pasākuma norises nodrošināšanu un visu plānoto aktivitāšu īstenošanu.
Vienlaikus pašvaldība informē, ka šovakar, 21. augustā, plānotais Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinību nedēļas apkaimes pasākums "Svinam Babītē" notiks, kā paredzēts.
No plkst. 18.00 iedzīvotāji, ģimenes, draugi un kaimiņi aicināti pulcēties Pūpes parkā (Liepu aleja 21, Babīte, Babītes pagasts), lai kopā baudītu vasaras vakaru, satikšanās prieku un svinētu piederību savam novadam.
Vakaru atklās vīru koris "Silvicola", kas jau vairāk nekā 40 gadus ir nozīmīga Latvijas kora kultūras sastāvdaļa. Vakara turpinājumā paredzēts dziesmu izpildītāju konkurss, savukārt plkst. 19.15 klausītājus priecēs Jāņa Moiseja koncerts "Laime kabatā". Visa vakara garumā būs pieejamas aktivitātes bērniem un jauniešiem sadarbībā ar Mārupes novada jauniešiem un Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru "Babīte".
Tāpat pašvaldība informē, ka 22. augustā plānotais sarunu pasākums "Ideju skrejceļš" notiks, kā paredzēts, taču laikapstākļu dēļ tiek pārcelts no stadiona pie Piņķu ūdenkrātuves uz Babītes Kultūrizglītības centra zāli. Pasākumā Mārupes novada iedzīvotāji, kopienas, biedrības un citi interesenti aicināti diskutēt par apkaimju attīstību, iedzīvotāju līdzdalību un iespējām kopīgi veidot pozitīvas pārmaiņas novadā.
Apkaimes vakars Babītē un sarunu pasākums "Ideju skrejceļš" būs iespēja iedzīvotājiem satikties, dalīties idejās, stiprināt kopienas sajūtu un kopīgi atzīmēt Mārupes novada piecu gadu jubileju.
"Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Mārupes novada pašvaldības saziņas kanālos, kur tiks publicēta precizēta informācija par jubilejas noslēguma pasākuma programmu un norisi 1. septembrī. Pateicamies iedzīvotājiem, māksliniekiem, sadarbības partneriem un pasākuma dalībniekiem par sapratni," pausts pašvaldības paziņojumā.