Dienesta suns Jorzijs palīdz notvert pēc avārijas aizbēgušu dzērājšoferi
Piektdienas rītā Augšdaugavas novadā pēc avārijas kāds autovadītājs mēģināja izvairīties no policijas, iebēgot mežā. Tomēr tālu viņam tikt neizdevās – pa pēdām devās dienesta suns Jorzijs, kurš vīrieti atrada aptuveni 300 metru attālumā no negadījuma vietas.
Šorīt, 21. augustā, ap pulksten 5.45, Valsts policijas Kinoloģijas nodaļas kinologs, braucot uz darbu Rīgā pa autoceļu P73, posmā starp Subati un Neretu, Augšdaugavas novadā pamanīja grāvī kādu automašīnu, kura apgāzusies uz jumta.
Kinologs nolēma apstāties un noskaidrot, vai nav nepieciešama palīdzība. Sākotnēji notikuma vietā atradās divas personas, taču, policijai piebraucot tuvāk, viena no tām jau bija iebēgusi mežā. Notikuma vietā palikusī persona atradās manāmā alkohola reibumā un apgalvoja, ka neko par notikušo nezina un esot bijis viens notikuma vietā.
Tika pieņemts lēmums personu aizturēt un uzsākt otra cilvēka meklēšanu. Talkā tika aicināts dienesta suns Jorzijs, kurš no notikuma vietas devās pa pēdām un aptuveni 300 metru tālāk meža masīvā atrada meklēto personu.
Pēc aizturēšanas vīrietis atzina, ka tieši viņš bija vadījis automašīnu. Notikuma vietā ieradās papildu Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas, kuras konstatēja, ka autovadītājam minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir 1,61 promile, par ko persona tika aizturēta un uzsākts kriminālprocess.
Valsts policija izsaka pateicību kolēģim un Jorzijam par lieliski izdarīto darbu: "Šis ir vēl viens apliecinājums tam, cik nozīmīgs ir dienesta suņa darbs policijā. Kamēr cilvēka acs mežā var nespēt pamanīt aizbēgušo, suņa izcilā oža un profesionālā sagatavotība ļauj ātri atrast cilvēku."