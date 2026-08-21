Rīgā policija pārsteidz nelegālo cigarešu ražotni darbībā - 18 cilvēki mēģina bēgt
Veicot apjomīgus operatīvos pasākumus, Nodokļu un muitas policija ir identificējusi un īsā laikā apturējusi jau otro nelegālo cigarešu ražotni, kas atradās aktīvā darbības fāzē. Šoreiz ražotne atklāta Rīgā, tajā strādāja nelegāli nodarbināti Ukrainas un Moldovas valstspiederīgie, un šajā ražotnē tika konstatēts vēl lielāks apjoms cigarešu ražošanai paredzētās tabakas nekā šī gada jūnija beigās Grobiņā atklātajā nelegālajā cigarešu rūpnīcā.
Uzsākot pārbaudi objektā, cigarešu ražošanas iekārtas atradās darba režīmā, savukārt tajā esošās personas metās bēgt, ignorējot Nodokļu un muitas policijas un Valsts policijas amatpersonu likumīgās prasības. Tomēr, pateicoties Valsts policijas atbalstam, noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā uz vietas tika aizturētas 18 nelegāli nodarbinātas personas - pamatā Ukrainas un Moldovas valsts piederīgie. Visām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Tobrīd ražotnē tika konstatēts liels apjoms tabakas, nelikumīgi ražoti tabakas izstrādājumi – cigaretes, filtri un iepakojumi, kā arī cigarešu ražošanas sagataves. Nelegāli nodarbinātajām personām turpat bija ierīkotas guļamvietas.
Kopumā Rīgā atklātā nelegālā ražotne bija aprīkota ar pilna cikla ražošanas tehnoloģijām. Tajā atradās tabakas smalcinātājs, žāvētājs un griezējs, specifiska ierīce sagrieztās tabakas kvalitātes atbilstības noteikšanai, divas cigarešu ražošanas līnijas (tievajām cigaretēm un standarta cigaretēm), cigarešu paciņu pakošanas un cigarešu bloku pakošanas līnijas, kā arī visas cigarešu ražošanai paredzētās izejvielas (tabaka, filtri, līme, cigarešu paciņu sagataves, folija, plēves). Uz vietas objektā atrastas viltotas Baltkrievijas akcīzes markas, kas tika līmētas uz viltotajām it kā Baltkrievijas cigaretēm, tādējādi maldinot gan gala patērētāju, gan tiesībsargājošās iestādes.
Nelegālajā ražotnē atklātais aprīkojums un izejvielas liecina, ka tajā tika ražoti gan Eiropas, gan Baltkrievijas cigarešu marku viltojumi – Marlboro, Winston, NZ, Minsk, Davidoff un Parliament.
Apturot nelegālo cigarešu ražošanu, Latvijas un Eiropas Savienības ekonomiskajām interesēm ir novērsts kaitējums vairāku miljonu eiro apmērā.
Pēc sākotnējās informācijas noziedzīgais grupējums loģistikā izmantoja transportlīdzekļus ar viltotām valsts numura zīmēm un mehāniski bojātiem VIN numuriem, tādējādi slēpjot pēdas un mazinot iespējas tikt atklātiem.
Jāatzīmē, ka starptautiskajos pētījumos par nelikumīgo cigarešu izplatību Eiropas Savienībā, kas balstīts uz tukšo cigarešu paciņu uzskaiti, Baltkrievijas izcelsmes cigaretes tiek rēķinātas kā kontrabandas ceļā ievestas. Atklātā nelegālā ražotne apstiprina iepriekš iegūto operatīvo informāciju, ka arī it kā Baltkrievijas izcelsmes cigaretes tiek nelegāli ražotas Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka patiesais nelegālo cigarešu viltojumu skaits Eiropā ir daudz lielāks, savukārt kontrabandas ceļā ievesto cigarešu apjoms – zemāks nekā uzrādīts pētījumos.
Par atklāto noziedzīgo nodarījumu Nodokļu un muitas policija uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas pazīmēm par iespējamu tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu).
Izmeklēšana pirmstiesas procesā turpinās, lai noskaidrotu visus noziedzīgo nodarījumu apstākļus un novestu to līdz Krimināllikumā paredzētajam krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam.
Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.