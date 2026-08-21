Jaunmoku pils svinēs 125 gadu jubileju ar krāšņiem Dārza svētkiem
Latvijas valsts mežu Jaunmoku pils 22. augustā no plkst. 10.00 līdz 18.00 aicina uz krāšņiem Dārza svētkiem. Šogad svētki norisināsies īpašā zīmē – tiks svinēta izcilā arhitekta Vilhelma Bokslafa projektētās pils ēkas un parka 125 gadu jubileja, vienlaikus iezīmējot arī jaunu posmu Meža muzeja attīstībā ar moto "Jauna elpa Meža muzejam!".
Dārza svētkos gaidāma daudzveidīga programma, kas apvienos medību pils vēsturi, dabas izziņu un plašu kultūras piedāvājumu. Apmeklētāji – gan lieli, gan mazi – varēs doties ekskursijās, iepazīt pils un tās apkārtnes vēsturi, izzināt dārzu, kā arī baudīt senās mūzikas un latviešu komponistu skaņdarbu koncertus. Visas dienas garumā būs iespēja apmeklēt arī vietējo amatnieku un mājražotāju svētku tirdziņu.
Latvijas valsts mežu Jaunmoku pils vadītājs Uldis Mākulis atklāj: “Jaunmoku pils Dārza svētki ir iespēja svinēt pils bagāto vēsturi, baudīt tās īpašo gaisotni un kopā ieskatīties arī nākotnē – jaunajā posmā, ko piedzīvos pils Meža muzejs. Neatkarīgi no laikapstākļiem, pie mums vienmēr ir ko darīt un redzēt, jo īpaši tādā svētku reizē, kā šī! Tiekamies!”
Īpašs notikums būs plkst. 13 paredzētā plāksnes "Kultūras piemineklis" atklāšana pie pils ēkas fasādes. Jubilejas gaisotni papildinās ziedu kompozīciju un jubilejai veltīto toršu konkursi, kuru uzvarētāji tiks godināti svinīgajā ceremonijā.
Svētku programma:
10.00 – ziedu kompozīciju un jubilejas toršu konkursa atklāšana.
11.00 – senās mūzikas koncerts ar Johana Gotfrīda Mītela, Karla Filipa Emanuela Baha, Johansa Gotlība Naumana, Johana Ādama Hillera un Minnas Brandesas skaņdarbiem. Izpilda Mīteļa ansamblis – Kristīne Stumbure un Maija Kļaviņa (traversflauta), Elīza Čaša (baroka čells), Gertrūda Krauksta (klavesīns) un Ansis Bētiņš (tenors).
11.30 – pastaiga pa pils ābeļdārzu kopā ar dārznieku, aktieri Gati Gāgu.
12.00 – koncertprogramma "Meža dziesmas". Izpilda ansamblis “Savvaļnieki” Jēkaba Nīmaņa vadībā. Jēkabs Nīmanis (tenors, instrumenti), Madara Drulle (vijole), Artūrs Noviks (akordeons), Baiba Renerte (soprāns), Juris Jope (tenors).
13.00 –muzeja vadītāja Ulda Mākuļa uzruna un plāksnes "Kultūras piemineklis" atklāšana pie pils ēkas fasādes. Floristikas un toršu konkursu uzvarētāju paziņošana un apbalvošana.
13.30 – pastaiga pa pils ābeļdārzu kopā ar dārznieku, aktieri Gati Gāgu.
14.00 – senās mūzikas koncerts. Izpilda Mīteļa ansamblis – Kristīne Stumbure un Maija Kļaviņa (traversflauta), Elīza Čaša (baroka čells), Gertrūda Krauksta (klavesīns) un Ansis Bētiņš (tenors).
14.30 – ekskursija pa pils dārzu kopā ar dārznieci Zaigu Katreviču.
15.00 – koncertprogramma "Meža dziesmas". Izpilda ansamblis “Savvaļnieki” Jēkaba Nīmaņa vadībā. Jēkabs Nīmanis (tenors, instrumenti), Madara Drulle (vijole), Artūrs Noviks (akordeons), Baiba Renerte (soprāns), Juris Jope (tenors).
15.30 – īpaši bērniem paredzēta ekskursija pa pili.
16.30 – ekskursija pa pils dārzu kopā ar dārznieci Zaigu Katreviču.
17.00 – ekskursija pa pili maziem un lieliem svētku apmeklētājiem.
Visas dienas garumā no plkst. 10.00 līdz 18.00 svētkos notiks radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, orientēšanās spēle pilī un parkā, kā arī aktivitātes Mežu izziņas pieturā.
Dalības maksa: pieaugušajiem 10.00 eiro; studentiem, pensionāriem 5.00 eiro, bērniem līdz 7 gadiem bez maksas.