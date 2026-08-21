Visās Bauskas novada skolās no septembra ievieš vēlāku mācību sākumu
No 1. septembra visās Bauskas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs mācības klātienē sāksies ne agrāk kā plkst. 8.30, informēja novada pašvaldībā.
Vēlāks mācību sākums noteikts, ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likumā ietverto bērnu tiesību un interešu prioritātes principu, kā arī tiesībsarga ieteikumus par bērnu interešu nodrošināšanu un skolēnu tiesībām uz atpūtu. Pašvaldībā uzsver, ka mācību sākuma laika pārcelšana nav tikai tehnisks lēmums, bet gan pamatots solis, lai uzlabotu skolēnu mentālo un fizisko veselību, kā arī nodrošinātu produktīvāku mācību vidi.
Apvienību pārvaldēs jau veiktas nepieciešamās izmaiņas skolēnu autobusu sarakstos, lai tie būtu pielāgoti jaunajam mācību laikam. Mērķis ir novērst situācijas, kurās skolēniem izglītības iestādē būtu jāierodas pārāk agri vai ilgi jāgaida pēc stundām. Skolu direktori veikuši izmaiņas iestāžu iekšējās kārtības noteikumos, savukārt līdz septembrim tiks sagatavoti jauni mācību stundu saraksti.
Pašvaldība turpina darbu pie tā, lai pāreja uz jauno laika plānojumu būtu pēc iespējas ērtāka visām iesaistītajām pusēm.
Jau ziņots, ka tiesībsardze Karina Palkova pozitīvi novērtē, ka atbildīgās iestādes rod risinājumus, lai bērniem un jauniešiem skolas diena nesāktos pārlieku agri un no tā neciestu bērna attīstībai vitāli nepieciešamais miegs.
Tiesībsardze aicina šo jautājumu pārdomāt ikvienai pašvaldībai un skolai.
Tiesībsarga birojs jau iepriekš vēstījis, ka daļa pašvaldību bērnu miega un sabiedriskā transporta tīkla problemātiku risina, bērniem piedāvājot dzīvošanu internātskolās. Šāds risinājums biroja ieskatā nav pieļaujams un nav saskaņā ar bērna labākajām interesēm, uzsver birojā.