“Ja nebūtu piesprādzējušies, sekas būtu briesmīgas” - ģimene izdzīvo smagā avārijā pie Silakroga
Tēvs Kristaps, kopā ar divām meitām un sievu devās izbraucienā uz veikalu, līdz viņu plānus izjauca frontāla sadursme. Pretim braucošās automašīnas ritenis esot nobloķējies, it kā pats no sevis, un šoferis zaudēja vadāmību, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”. Abas automašīnas tika izārdītas līdz pēdējai vīlītei, bet, kas notika ar iekšā sēdošajiem cilvēkiem?
Automašīnas vadītājs un ģimenes galva Kristaps pat negrib iztēloties, kāds varēja būt scenārijs, ja viņa ģimene avārijas brīdī nebūtu piesprādzējusies. Smagajā sadursmē pie Silakroga viņa automašīna tika pamatīgi sabojāta, taču Kristaps, viņa sieva un abi bērni iztika vien ar sasitumiem un nobrāzumiem.
“Ja es nebūtu piesprādzējies, es būtu ar seju stiklā vai stūrē. Es pat ar seju nepieskāros gaisa spilvenam – tas man izsprāga priekšā. Kāds būtu ar seju stiklā no iekšpuses, meita – manā sēdeklī. Jaunākais bērns būtu lidojis pa salonu kaut kur,” stāsta Kristaps.
Avārija notika pie Silakroga, vietā, kur atļauts pārvietoties ar 90 kilometriem stundā. Kristaps esot braucis krietni lēnāk, jo vēl nebija uzņēmis ātrumu izbraucot no krustojuma, taču pretim braucošais šoferis virzījās lielā tempā.
“Kā teica otra puse, esot nobloķējies ritenis, ko, protams, neviens īsti nevar pārbaudīt. Un tad viņš ieslīdēja mūsu joslā. Tas, kas man atlika, bija bremzēt un mēģināt izvairīties no sadursmes,” atminas Kristaps.
Sadursme bija spēcīga – izsprāga visi automašīnas gaisa spilveni, un ģimene pēc trieciena nonāca grāvī. Mašīnā atradās Kristapa sieva, septiņus gadus vecā meita un gandrīz divus gadus vecais bērns. Bērni bija piesprādzēti atbilstoši savam vecumam, bet pieaugušie lietoja drošības jostas.
Ģimenei no nopietnām traumām izdevies izvairīties. Kristaps stāsta, ka vienīgās gūtās traumas bijuši zilumi un nobrāzumi tieši tajās vietās, kur atradās drošības jostas. Mazulim tie bija uz kājām, sievai un meitai – uz pleciem, bet pats Kristaps sasitis elkoni.
Traumatologs ikdienā redz pacientus, kuriem līdzīgās avārijās nav paveicies tik labi. Viņš skaidro – nepiesprādzēšanās smagas sadursmes gadījumā var maksāt dzīvību.
“Cilvēku var izmest ārā no mašīnas. Mašīna ripo, un izdzīvošanas iespēja šādā gadījumā ir ļoti maza. Cilvēku var uzmest pat 10–15 metru augstumā, viņš var izkrist pa sānu logu, un pēc tam pastāv risks, ka viņam pārbrauc pāri automašīna,” norāda "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Traumatoloģijas centra vadītājs Svens Rubluis.
Arī tiem, kuri pēc sadursmes tiek nogādāti pie traumatologa, traumas mēdz būt ļoti smagas. Ja cilvēks nav piesprādzējies, viņš pēc straujas automašīnas apstāšanās turpina kustību un atsitas pret stiklu, stūri vai citām salona detaļām.
“Lūzumi ir gan roku, gan galvas kaulu lūzumi, dažādas dziļas grieztas brūces, atvērtie lūzumi, kas neatliekamā kārtā jāapstrādā. Tās traumas tiešām ir briesmīgas,” skaidro traumatologs.
Abas cietušās automašīnas nodotas rezerves daļās jeb “šrotā”. Ja ņemam vērā to, kā izskatās automašīnas, par ropažnieku veiksmi atliek vien priecāties.