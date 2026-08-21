Naktī Jūrmalā pie “Baltic Beach Hotel & SPA” izcēlies plašs ugunsgrēks
Pie viesnīcas "Baltic Beach Hotel & SPA" Jūras ielā Jūrmalā šonakt degusi villa "Garden", apstiprināja viesnīcas valdes priekšsēdētāja Iluta Kalniņa.
Viņa norādīja, ka ugunsgrēks nenotika viesnīcā, bet blakus atsevišķi stāvošajā villā.
Kalniņa sacīja, ka tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Villa atrodas blakus viesnīcas iebrauktuvei.
Ugunsgrēkā neviens nav cietis, un policija noskaidro iemeslus.
Patlaban villa ir slēgta, un notiks remontdarbi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka aizvadītajā naktī neilgi pēc plkst. 2 saņemts izsaukums uz Jūras ielu Jūrmalā, kur divstāvu sabiedriskai ēkai dega pirmais un otrais stāvs, kamīna un šahtas konstrukcijas, bēniņi un jumts kopā 165 kvadrātmetru platībā. Divi cilvēki evakuējās pirms VUGD ierašanās. Plkst. 6.32 ugunsgrēks tika lokalizēts, un darbs notikuma vietā turpinās.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka viesnīcas "Baltic Beach Hotel & SPA" pārvaldītāja SIA "BBH Investments" pagājušajā gadā strādāja ar 14,401 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 2,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 0,8% un bija 869 800 eiro.
Tostarp kompānijas ieņēmumi no viesnīcas pakalpojumiem pērn veidoja 5,331 miljonu eiro, kas ir par 7,2% mazāk nekā 2024. gadā, ieņēmumi no restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumiem veidoja 4,482 miljonus eiro, kas ir par 3,9% vairāk, ieņēmumi no fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumiem veidoja 2,848 miljonus eiro, kas ir par 6,1% vairāk, bet ieņēmumi no mazumtirdzniecības nespecializētajos veikalos veidoja 1,739 miljonus eiro, kas ir par 15,8% mazāk.
Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 92 900 eiro. "BBH Investments" vienīgā īpašniece ir Larisa Idelsone.