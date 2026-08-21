Glābēji pirms gaidāmās vētras brīdina: “Sestdienas vakarā iespēju robežās jāpaliek telpās”
Nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā glābēji rekomendē iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transportlīdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem stipra vēja, negaisa un intensīva lietus laikā. Šādos laikapstākļos būtiski pieaug koku lūšanas, konstrukciju bojājumu, elektroapgādes traucējumu un applūšanas risks.
Lai pasargātu sevi un savu īpašumu, iespēju robežās sestdien pēcpusdienā, vakarā un naktī jāpaliek telpās. Īpaši glābēji aicina nedoties ārā bērnus, seniorus un cilvēkus ar kustību traucējumiem. Teritorijās, kur izsludināts brīdinājums par ļoti stipriem vai ekstremāliem laikapstākļiem, nenakšņot teltīs un nedoties vakara vai nakts pārgājienos.
🟠 22.08.2026. laika posmā no plkst. 15:00 līdz plkst. 19:00 ziemeļrietumu, rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 m/s, vakara gaitā tas turpinās pieņemties spēkā un daļā teritorijas sasniegs ātrumu līdz 25-28 m/s.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 21, 2026
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Tāpat VUGD rekomendē aizvērt logus, durvis un bēniņu lūkas. No balkoniem, terasēm un pagalmiem novākt vai droši nostiprināt priekšmetus, kurus vējš var aizpūst vai pacelt gaisā.
Glābēji arī aicina parūpēties par dzīvniekiem un spēcīga vēja laikā mājlopus un citus dzīvniekus turēt drošā vietā.
VUGD rekomendē nenovietot transportlīdzekļus zem kokiem, pie celtniecības sastatnēm, reklāmas stendiem, nenostiprinātām konstrukcijām vai elektrolīnijām.
Tāpat glābēji iesaka savlaicīgi uzlādēt mobilos telefonus un citas nepieciešamās ierīces, kā arī sagatavot drošus alternatīvus apgaismojuma līdzekļus.
Glābēji arī norāda, ka ilgstošs un intensīvs lietus var izraisīt strauju ūdens līmeņa celšanos upēs un grāvjos, kā arī zemāko teritoriju applūšanu.
Glābēji arī rekomendē netuvoties pārrautiem elektrības vadiem un citām bīstamām vietām. Arī nogāzti koki, bojātas konstrukcijas un applūduši ceļu posmi var radīt nopietnu apdraudējumu.
Spēcīga vēja, intensīva lietus un plūdu riska laikā VUGD būtiski pieaug izsaukumu skaits, un tādēļ tiek noslogots arī vienotā ārkārtas palīdzības tālruņa numurs 112.
VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt situāciju un zvanīt 112, ja pastāv tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai, veselībai vai drošībai, piemēram, nogāzies koks apdraud cilvēkus vai ēku, ir notikusi avārija vai radusies cita bīstama situācija.
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