Pazemes tunelis pie Latvijas–Baltkrievijas robežas, pa kuru Latvijā iekļuva 28 personas
Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.
FOTO: publiskots, kā izskatās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrastais pazemes tunelis
Valsts robežsardze publiskojusi fotogrāfijas, kurās redzams Krāslavas novadā pie Latvijas–Baltkrievijas robežas atklātais pazemes tunelis. Pa zem sūnām nomaskēto eju ceturtdien Latvijā nelikumīgi iekļuva 28 personas.
Jau vēstīts, ka Valsts robežsardzes amatpersonas konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu. Noskaidrojot personu nelikumīgās valsts robežas šķērsošanas apstākļus un veicot padziļinātu pieguļošās teritorijas apsekošanu, robežsargi Kaplavas robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā, 20 metru attālumā no robežas, konstatēja zem sūnām maskētu pazemes eju.
Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis.
28 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu un atgrieztas uz izceļošanas valsti.
Pirmdien, 10. augustā, Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā robežsargi konstatēja 15 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.
Slepenais tunelis zem Latvijas-Baltkrievijas robežas
Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “VILKATIS”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.