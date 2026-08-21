Robežsargi konstatē 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu caur izraktu tuneli.

Pazemes tunelis pie Latvijas–Baltkrievijas robežas, pa kuru Latvijā iekļuva 28 personas

Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.

Sabiedrība

FOTO: publiskots, kā izskatās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atrastais pazemes tunelis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Valsts robežsardze publiskojusi fotogrāfijas, kurās redzams Krāslavas novadā pie Latvijas–Baltkrievijas robežas atklātais pazemes tunelis. Pa zem sūnām nomaskēto eju ceturtdien Latvijā nelikumīgi iekļuva 28 personas.

FOTO: publiskots, kā izskatās pie Latvijas–Baltkri...

Jau vēstīts, ka Valsts robežsardzes amatpersonas konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu. Noskaidrojot personu nelikumīgās valsts robežas šķērsošanas apstākļus un veicot padziļinātu pieguļošās teritorijas apsekošanu, robežsargi Kaplavas robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā, 20 metru attālumā no robežas, konstatēja zem sūnām maskētu pazemes eju. 

Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. 

28 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu un atgrieztas uz izceļošanas valsti.

Pirmdien, 10. augustā, Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā robežsargi konstatēja 15 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. 

Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis.

Slepenais tunelis zem Latvijas-Baltkrievijas robežas

Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis.

Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija “VILKATIS”, kas ir mērķēta un koordinēta Latvijas reakcija uz hibrīdo apdraudējumu - instrumentalizētu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas puses. Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.

Tēmas

Valsts robežsardzeJānis DombravaKrāslavaKrāslavas novadsBaltkrievijaLatvijas-Baltkrievijas robežaLatvijas-Baltkrievijas robežaLatvijas-Baltkrievijas robežaViss aktualais par migrāciju

Citi šobrīd lasa