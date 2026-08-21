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VIDEO: Olainē avarējusi automašīna iestrēgst uz dzelzceļa sliedēm
Ceturtdienas, 20. augusta, vakarā Olainē pie dzelzceļa pārbrauktuves noticis ceļu satiksmes negadījums – avarējusi “Audi” markas automašīna, kas pēc negadījuma nonākusi uz dzelzceļa sliedēm.
Aculiecinieka video redzams, ka automašīna nobraukusi no brauktuves un apstājusies līdzās pārbrauktuvei uz dzelzceļa sliedēm.
Notikuma vietā ieradās Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.
Portāls Jauns.lv ir sazinājies ar Valsts policiju, lai noskaidrotu plašāku informāciju par notikušo.