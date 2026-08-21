Ogres novadā sestdien sadziedāsies gandrīz 900 senioru no visas Latvijas
Sestdien, 22. augustā, Ogres novadā notiks 8. Latvijas Senioru sadziedāšanās svētki “Plūsti plaši, plūsti skaņi, sidrabotā Daugaviņ!”, ko kopīgi rīko Latvijas Pensionāru federācija un Ogres novada pašvaldība. Svētki iekļauti Ogres novada un pilsētas svētku programmā, un tajos piedalīsies rekordliels skaits – gandrīz 900 dziedātāju un dejotāju no visiem Latvijas reģioniem.
Senioru kolektīvi sabrauks no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, Sēlijas un Rīgas, pārvēršot Ogres novadu par vienu lielu, dziedošu svētku skatuvi. Dalībnieku pulkā būs gan vokālie ansambļi un kori, gan folkloras kopas un deju kolektīvi.
“Šie svētki apliecina, ka cilvēka dzīvi nemēra tikai gados. To mēra arī dziesmās, kuras viņš spēj izdziedāt, dejās, kurās viņš grib griezties, un priekā, ko viņš spēj dot citiem. Gandrīz 900 senioru no visas Latvijas brauc uz Ogri nevis tādēļ, lai viņus izklaidētu, bet lai paši radītu svētkus. Manuprāt, tā ir pati skaistākā un patiesākā sudraba ekonomika – cilvēks, kurš arī cienījamā vecumā paliek sabiedrībai vajadzīgs, aktīvs un dzīvespriecīgs,” uzsver Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja: “Ogres novadam ir patiess gods šajās dienās uzņemt teju 900 senioru no visas Latvijas, un īpašs prieks, ka senioru sadziedāšanās svētki pie mums notiek laikā, kad svinam arī Ogres novada un pilsētas svētkus! Šajos svētkos mūsu novadu piepildīs arī senioru kolektīvi no visas Latvijas, un esmu pārliecināts, ka ikviens svētku dalībnieks pie mums jutīsies patiesi gaidīts un aizbrauks mājās ar skaistiem iespaidiem un sirsnīgām atmiņām par skaisto, attīstīto un sakārtoto Ogres novadu!”
Svētki sāksies pulksten 11.00 ar trim reģionālajiem koncertiem dažādās Ogres novada vietās:
Pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja uzstāsies Latgales un Kurzemes senioru kolektīvi;
Ķeguma pilsētas parkā dziedās un dejos Zemgales un Sēlijas seniori;
Pie Ogres Mūzikas un mākslas skolas koncertēs Rīgas un Vidzemes kolektīvi.
Pēcpusdienā visi svētku dalībnieki pulcēsies Ikšķilē. Pulksten 16.00 sāksies svētku gājiens uz Ikšķiles estrādi, kur gandrīz 900 balsu lielā kopkorī seniori izdziedās savas sirdsdziesmas. Noslēguma koncertā skatītāji nebūs tikai klausītāji – bezmaksas svētku koncertprogrammās būs nodrukāti kopdziesmu vārdi, lai Ikšķiles estrādē dziedāt varētu ikviens.
Īpašs šo svētku lepnums ir to vecākie dalībnieki. Pieteikumu anketas apliecina, ka dziesmai un vēlmei būt kopā nav vecuma robežu.
Vecākā svētkiem pieteiktā dalībniece ir 98 gadus vecā Rasma Rusmane no Rūjienas kultūras centra senioru vokālā ansambļa “Ievas”. Savukārt divi vecākie kungi – Napoleons Leitāns no Latvijas Nacionālā karavīru biedrības vīru kora “Tēvija” un Jānis Helmanis no Valmieras Kultūras centra senioru vīru ansambļa “Baltie bērzi” – sasnieguši 95 gadu vecumu.
Svētku dalībnieku vidū ir arī 91 gadu vecā Maiga Bergmane no Lejasciema senioru ansambļa “Satekas”, 91 gadu vecās Aina Linde un Aina Krūmiņa no Baložu senioru ansambļa “Atvasara”, kā arī daudzi dziedātāji un dejotāji, kuriem ir vairāk nekā 80 gadu.
Viņu vitalitāte ir dzīvs pierādījums tam, cik nozīmīga veselīgai novecošanai ir piederības sajūta, regulāras nodarbības, kustība, dziesma un tikšanās ar domubiedriem.
“Veselīgas un cieņpilnas vecumdienas neveido tikai medicīniskā aprūpe vai sociālais atbalsts. Ļoti nozīmīga ir cilvēka iespēja palikt kustībā, būt sabiedrībā, justies gaidītam un vajadzīgam. Senioru kolektīvi visā Latvijā dara milzīgu darbu – tie stiprina gan cilvēka emocionālo un fizisko veselību, gan vietējo kopienu. Šo svētku vecākie dalībnieki mums visiem atgādina: gadi paši par sevi nenosaka cilvēka dzīvesprieku un spēju būt aktīvam,” uzsver labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.
Noslēguma koncerta laikā Ikšķiles estrādē darbosies arī “Mēness aptiekas” Veselības telts. Tajā svētku dalībniekiem un apmeklētājiem būs iespēja bez maksas veikt dažādus veselības mērījumus un saņemt farmaceita konsultāciju.
Latvijas Pensionāru federācija un Ogres novada pašvaldība aicina ikvienu 22. augustā doties uz Lielvārdi, Ķegumu, Ogri un Ikšķili dziedāt līdzi un kopā svinēt sudraba gadus – ar dziesmu, deju un dzīvesprieku.