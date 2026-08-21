Ventspilī likvidēta organizēta narkotiku tirgotāju grupa; izņemti 43 marihuānas stādi un kokaīns
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ventspils reģionālās nodaļas amatpersonas šogad pārtraukusi organizētās grupas pretlikumīgās darbības Ventspilī – trīs vīrieši nodarbojās ar nelegālo vielu apriti Ventspilī. Krimināllietas materiāli ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Šā gada februārī Ventspilī aizdomās par nelegālo vielu apriti aizturēts vīrietis un, veicot kratīšanu viņa lietošanā esošajā garāžā Ventspilī, no tās izņemtas narkotiskās un psihotropās vielas lielos apmēros. Turpinot izmeklēšanu kriminālprocesā, tika iegūta informācija par personu grupu, kura darbojās organizētas grupas veidolā Ventspils pilsētā, realizējot narkotiskās un psihotropās vielas.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizēta grupa tika izveidota 2025. gada vasarā un personas savstarpēji vienojās par lomu sadali un veicamajiem pienākumiem. Proti, organizētas grupas vadītājs organizēja narkotisko un psihotropo vielu iegādāšanos, saņemšanu un pārvadāšanu tālākai realizācijai Ventspils pilsētā, kā arī naudas līdzekļu kas iegūta no realizētajām narkotiskajām vai psihotropajām vielām, savākšanu un pārskaitīšanu. Savukārt pēc organizētas grupas vadītāja norādēm organizētās grupas locekļi saņēma iegādātās narkotiskās un psihotropās vielas, kuras pēc tam realizēja Ventspilī.
Veicot organizētas grupas vadītāja aizturēšanu, kratīšanas laikā viņa dzīvesvietā izņemti 5,1525 grami baltas krāsas kristāliska viela, kas satur 2-metilkatinonu un 16 tabletes, kas satur 7,5750 gramus psihotropās vielu MDMA. Tāpat no garāžās telpas izņemti 16 grami izžāvētas marihuānas un aptuveni 27 grami izžāvēta augu maisījuma, kas satur izžāvētu marihuānu. Savukārt no palīgtelpas izņemti 18 grami izžāvēta marihuāna un 453,74 grami augu maisījuma, kas satur izžāvētu marihuānu.
Tāpat īpašumā atsevišķi iekārtotā telpā atrasti un izņemti 43 marihuānas stādi, kuriem nodrošināti augšanai labvēlīgi apstākļi. Proti, bija ierīkota atsevišķa telpa ar sildlampām un siltumnīcu, kurā nodrošināts nepieciešamais siltuma un gaismas režīms, kā arī augiem nepieciešamais mitruma līmenis. Vīrietis neatļauti izaudzēja 43 augus, kuru augšējo daļu (lapu un ziedkopu) kopējā masa neizžāvētā veidā ir 812,76 grami un kuras satur tetrahidrokanabinolu – kanabisa narkotiski aktīvo komponentu, un ir neizžāvēta marihuāna.
Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka, lai slēptu nelikumīgus ienākumus, proti, narkotisko un psihotropo vielu realizācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus organizētās grupas vadītājs organizēja, kā un kādos apmēros nelikumīgi iegūti finanšu līdzekļi tiks ieskaitīti citu personu kontos vai izņemti no bankomātiem skaidrā naudā.
Savukārt Ventspilī, uz ielas atrasts melnas krāsas maciņš, kurā atradās baltas krāsas daļēji sapresēta pulverveida viela un ekspertīzē noteikts, ka viela satur 11,94 gramus kokaīnu. Maciņš bija izkritis vienam no aizdomās turētajiem no virsdrēbēm.
Narkotiskās un psihotropās vielas viens no vīriešiem glabāja organizētās grupas kopīgā noziedzīgā nodoma īstenošanai un turpmākai realizācijai. Atbilstoši organizētajā grupā iepriekš noteiktajam lomu sadalījumam tās bija paredzētas turpmākai nelikumīgai apritei organizētās grupas interesēs, kuras īstenošanā piedalījās arī pārējie organizētās grupas dalībnieki, nodrošinot organizētās grupas rīcībā esošo narkotisko un psihotropo vielu turpmāku nelikumīgu apriti, tostarp to glabāšanu, pārvadāšanu, realizāciju un no to realizācijas iegūto naudas līdzekļu apriti atbilstoši katram organizētās grupas dalībniekam noteiktajai lomai.
Viens no aizturētajiem vīriešiem iepriekš ir nonācis Valsts policijas redzeslokā un ticis sodīts, no ieslodzījuma vietas atbrīvojoties pagājušā gada martā, savukārt par otru vīrieti iegūtas ziņas, ka viņš ir sodīts citā valstī saistībā ar narkotisko un/vai psihotropo vielu nelikumīgu apriti. Abiem vīriešiem kriminālprocesā piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Savukārt trešais vīrietis iepriekš policijas redzeslokā nav nonācis.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ventspils reģionālās nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā pret visām trim personām par narkotisko vielu nelikumīgu apriti un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa un ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policija atgādina, ka apreibinošo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un ir sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar apreibinošo vielu nelegālu apriti. Atgādinām, ka ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67075444 (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē), vai arī rakstot uz e-pastu uzticiba@vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.