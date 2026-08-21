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Šodien 10:01
VIDEO: Rīgā apgāzusies kravas automašīna ar graudu kravu
Piektdienas rītā Rīgā, braucot Vecmīlgrāvja virzienā, apgāzusies kravas automašīna ar graudu kravu, portālam Jauns.lv ziņo aculieciniece.
Negadījums noticis Jaunciema gatves satiksmes mezglā pie Mīlgrāvja tilta, Snīķera salas pusē, uz nobrauktuves Vecmīlgrāvja virzienā.
Aculiecinieces uzņemtajā video redzama uz sāniem apgāzusies smagā automašīna un izbirusī krava. “Izskatās, ka nav izņēmis līkumu,” portālam norādīja aculieciniece.
Jauns.lv ir sazinājies ar Valsts policiju, lai noskaidrotu plašāku informāciju par negadījuma apstākļiem. Informācija tiks papildināta.