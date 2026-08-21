Rīgā prognozē postošāko vētru pēdējos gados - vēja brāzmas var sasniegt 30 m/s
Nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, tai skaitā galvaspilsēta, kur prognozēta postošākā vētra pēdējos gados, liecina jaunākie Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati.
Saskaņā ar tiem sestdienas vakarā Rīgā ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, jūras malā iespējamas brāzmas līdz pat 35 metriem sekundē, vēlā vakarā vējš galvaspilsētā iegriezīsies no rietumiem un tā ātrums mazināsies.
Brāzmas līdz 25 metriem sekundē sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu iespējamas lielā daļā Vidzemes, vietām tās var sasniegt 28 metrus sekundē un Rīgas līča piekrastē pārsniegt 30 metrus sekundē. Vēja virziens sestdien Vidzemē mainīsies no austrumu uz dienvidu, vētra gaidāma ar dienvidrietumu un ziemeļrietumu vēju.
Mazākie vēja postījumi prognozēti Kurzemē. Lielākais nokrišņu daudzums gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, vismazāk līs Latgalē.
Svētdien dienas laikā vēja ātrums brāzmās, visticamāk, vairs nepārsniegs 20 metrus sekundē.
Vētra plosa Rīgu
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