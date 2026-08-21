Pie Latvijas-Baltkrievijas robežas atklāts vēl viens pazemes tunelis: pa to iekļuvuši 28 cilvēki
Ceturtdien Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas, informēja Valsts robežsardzē.
Noskaidrojot valsts robežas šķērsošanas apstākļus un veicot padziļinātu pieguļošās teritorijas apsekošanu, robežsargi Kaplavas robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā, 20 metru attālumā no robežas, konstatēja zem sūnām maskētu pazemes eju.
Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis.
28 personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju.
Jau ziņots, ka augusta sākumā Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā robežsargi konstatēja 15 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas.
Slepenais tunelis zem Latvijas-Baltkrievijas robežas
Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija "Vilkatis". Tās mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
Tāpat Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts policiju gar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar ģeoradaru, meklējot iespējamos pazemes tuneļus.
Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.