Premjers ceļ trauksmi par CSDD kiberdrošības uzraudzību: iespējams interešu konflikts un “pilnībā vaļā” atstātas durvis
Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS) ir bažas par iespējamu interešu konfliktu Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) informācijas tehnoloģiju (IT) kiberdrošības uzraudzībā, izriet no premjera paustā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma".
Savas bažas Kulbergs pamatoja ar viņa rīcībā nonākušo informāciju, ka kāda persona strādājusi "vienlaicīgi abās pusēs" - gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi serveru pakalpojumus CSDD.
Ministru prezidents domā, ka tas bijis "totālākais interešu konflikts". Vienlaikus gan viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt, un to darīšot prokuratūra.
Premjers tēlaini pārmeta CSDD, ka tā bija atstājusi "pilnībā vaļā" savas kiberdrošības durvis un vienlaikus prasījusi telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmumam SIA "Tet" kontrolēt, cik nelūgto viesu parādās direkcijas IT sistēmās.
"Varbūt durvis vajag aiztaisīt ciet? Varbūt tās vajag turēt, kā likumā bija prasīts - ar dubulto autentifikāciju? Nē! Ar lietotājvārdu un parolīti. Protams, ka uzbrucējs bija gana gudrs," situāciju komentēja premjers, atgādinot, ka CSDD atteicies no kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" piedāvājuma kapitālsabiedrības IT sistēmās par velti "monitorēt nedabīgas lietas, kas notiktu ārpus standartsituācijas".
Politiķis arī noraidīja CSDD izteiktos apgalvojumus, ka "Cert.lv" līgums neesot piedāvāts oficiālā kārtā, nosaucot tos par kārtējām atrunām, par kurām viņam "smiekli nāk".
Premjers gan arī piebilda, ka uzbrucējs, kurš ieguva datus no CSDD, acīmredzot bija apveltīts ar labām zināšanām, jo "pumpēja" ārā datus pa mazām porcijām, ko būtu bijis grūti pamanīt jebkurā gadījumā.
Kiberuzbrukumā no CSDD sistēmām iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Gan CSDD padome, gan arī kompānijas valde trešdien, 19. augustā, paziņoja par atkāpšanos.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu.
Savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram, lūdzot Prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt CSDD amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.