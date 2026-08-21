Autovadītāju ievērībai: remontdarbu dēļ ceļā vietām var nākties pavadīt pat stundu
Autovadītājiem piektdien jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem vairākos valsts autoceļu posmos – remontdarbu dēļ atsevišķās vietās ceļā var nākties pavadīt pat stundu. Īpaši apgrūtināta satiksme gaidāma uz autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža, kur vienā posmā darbojas septiņi luksofori, bet papildu īslaicīgi ierobežojumi šodien iespējami arī Baltijas Ceļa velobrauciena maršrutā.
Kā informē Latvijas Valsts ceļi, valsts autoceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona. Uz autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai ir jārēķinās ar septiņiem luksoforu posmiem. Maršrutā būvdarbu izbraukšanai nepieciešamas 45 minūtes.
Tāpat šodien, 21. augustā, notiks Baltijas Ceļa velobrauciens maršrutā Rīga–Ropaži–Inčukalns–Sigulda–Priekuļi–Rauna–Smiltene–Valka. Iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi krustojumos. Satiksmi organizēs policija.
Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem atrodama VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Daugavpils šosejas (A6):
- no Gosporiem līdz Nīcgalei viens pagaidu luksofors, ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- no Kalniškiem līdz Ļūbastei ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- uz Liepājas šosejas (A9) no Blīdenes līdz Purvakroga Brāļu kapiem viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, lokāli sašaurinājumi. Paredzamais šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- Daugavpils apvedceļa (A14) satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei viens pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks pusstunda.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļa Valdgale–Roja (P126) posmā no Valdemārpils līdz Rudei līdz pieciem pagaidu luksoforiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks aptuveni stunda;
- uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80):
- no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam viens pagaidu luksofors, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- no Krapes krustojuma līdz Koknesei viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h šķērsošanas laiks 25 minūtes;
- autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem pieci pagaidu luksofori. Ātruma ierobežojums 50 km/h, šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) posmā no Priekules līdz Lietuvas robežai septiņi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) posmā no Ozolaines līdz Bārbelei divi pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi 30–60 km/h. Posms pie Ozolaines slēgts tranzīta satiksmei, šķērsošanas laiks pusstunda;
- autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Inķēnkalna līdz Madonai divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- autoceļš Rīgas HES–Jaunjelgava (P85) no Daugmales līdz Tomei viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 20 minūtes.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.