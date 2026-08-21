CSDD datu noplūde: iedzīvotāji var vērsties tiesā un prasīt atlīdzību par nodarīto kaitējumu
Kompensāciju par Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu iedzīvotāji var prasīt tiesā, bez Datu valsts inspekcijas iesaistes, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" teica inspekcijas direktore Jekaterina Macuka.
Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa. Līdz ar to šāda kaitējuma gadījumā iedzīvotājiem jāvēršas tiesā, norādot uz kaitējumu un pierādot cēloņsakarību starp datu noplūdi un nodarīto kaitējumu, skaidroja inspekcijas vadītāja.
Viņa arī teica, ka iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr viņa skaidroja, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos desmit gados ir veikti maksājumi CSDD.
Tāpat Macuka sprieda, ka uzmanīgiem jābūt ne tikai tuvākajā laikā, bet arī pēc diviem vai trim mēnešiem. Viņa aicināja ilgtermiņā atcerēties šo informācijas noplūšanas gadījumu.
Inspekcija turpina pārbaudi par notikušo incidentu. Tiks vērtēts, vai CSDD rīkojusies kā rūpīgs saimnieks, lai datus sargātu. Uzņēmumam var tikt piemērots naudas sods, skaidroja Macuka.
Kā vēstīts, kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija "e-CSDD" platformā, informēja direkcijā.
Tomēr kiberuzbrukumā ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, tostarp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa, maksājuma veikšanas datums, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā adrese.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.