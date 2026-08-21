Kas noticis ar 1,2 miljonu cilvēku datiem? “Cert.lv” nāk klajā ar jaunāko informāciju
Patlaban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, sacīja kiberincidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".
Institūcijā norādīja, ka patlaban nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Tāpat patlaban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka incidentā iegūtie CSDD dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. "Cert.lv" turpina uzraudzīt situāciju sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām.
Vienlaikus "Cert.lv" atzīmēja, ka konstatēts, ka ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā ceturtdien izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CSDD šādus e-pastus nesūta un par krāpniecības mēģinājumiem ir brīdinājusi arī savos sociālo mediju kontos. "Cert.lv" aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus.
Saistībā ar CSDD datu noplūdi "Cert.lv" atgādina, ka personas kods pats par sevi nedod iespēju autentificēties citas personas vārdā - "Smart-ID" un "eParaksts" mobile autentifikācijas pieprasījums ir jāapstiprina pašam lietotājam savā ierīcē. Iestāde aicina neapstiprināt pieprasījumus, kurus pats lietotājs nav sācis. Papildu piesardzībai "eParaksts" vidē personas kodu kā lietotāja identifikatoru iespējams aizstāt ar nejauši izvēlētu septiņu ciparu lietotāja numuru.
Komentējot iespējamo uzbrucēju, "Cert.lv" pauda, ka tiek pārbaudītas vairākas versijas, tostarp citas valsts atbalstīta uzbrukuma iespējamība. Patlaban nav pietiekamu pierādījumu, lai publiski noteiktu uzbrukuma izcelsmi vai veicēju. Valsts policija saistībā ar notikušo ir sākusi kriminālprocesu, un izmeklēšana turpinās.
Jau ziņots, ka CSDD naktī uz 8. augustu skāra kiberuzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Gan CSDD padome, gan kompānijas valde 19. augustā paziņoja par atkāpšanos.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu.
Savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram, lūdzot Prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt CSDD amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.