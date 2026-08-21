Latvijai tuvojas vasarai neierasti spēcīgs ciklons: brīdina par vētru, plūdiem un plašiem postījumiem
Sestdien un naktī uz svētdienu Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus, brīdina sinoptiķi.
Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas pieejami agrā piektdienas rītā, lietus no valsts dienvidiem sāksies sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30-80 milimetrus, stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē.
Vietām gaidāms pērkona negaiss. Dažviet lietusgāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu applūšanu. Var pārplūst atsevišķas mazākas upes, bet lielo upju krastos plūdi nav gaidāmi. Mazāk spēcīgs lietus brīžiem būs arī svētdien un nākamās nedēļas sākumā, bet nedēļas turpinājumā laiks kļūs sauss.
Sestdien dienas laikā sāks pastiprināties vējš, pievakarē un naktī uz svētdienu tas daudzviet pāraugs vētrā. Ciklona centram šķērsojot Latviju, vēja virziens būs mainīgs. Atbilstoši pašreizējām prognozēm sestdienas vakarpusē un naktī uz svētdienu valsts lielākajā daļā rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 metriem sekundē, Vidzemes piekrastē - tai skaitā galvaspilsētā - iespējamas brāzmas līdz 32 metriem sekundē.
Paredzams, ka mazākie vēja postījumi būs Kurzemes rietumos, pārējā Latvijā iespējams liels daudzums lauztu un izgāztu koku un citi postījumi. Vidzemes piekrastē viļņi var sabojāt pludmales infrastruktūru.
Prognozes vēl var mainīties, tādēļ iedzīvotājiem jāseko līdzi jaunākajai informācijai.
Iepriekš līdzīga stihija Latviju piemeklēja 2024. gada 29. jūlijā, kad glābēji kopumā saņēma pusotru tūkstoti izsaukumu par plūdu un vētras postījumiem. Paredzams, ka šoreiz būs mazāki lietus postījumi, bet valstī kopumā iespējami lielāki zaudējumi vētras dēļ.
Svētdien pūtīs brāzmains rietumu vējš un brīžiem līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss. Pirmdien vējš pierims, bet daudzviet aizvien īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.