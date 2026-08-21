“Sievieti mēģināja nogrūst no Vanšu tilta.” Rīdzinieki ceļ trauksmi par agresīvu velosipēdistu, kurš regulāri terorizē garāmgājējus
Sociālajos tīklos izplatīts satraucošs brīdinājums par kādu melnā apģērbā tērptu velosipēdistu, kurš, pēc vairāku iedzīvotāju stāstītā, Rīgā izturējies agresīvi un, iespējams, uzbrucis garāmgājējiem. Valsts policija apstiprina, ka persona ir identificēta un policijas redzeslokā nonācis nesens incidents par iespējamu agresīvu uzvedību.
Ieraksts publicēts "Facebook" grupā "Hospitāļu ielas un Brasas apkaimes kaimiņi". Tā autore aicina atsaukties cilvēkus, kuri sastapušies ar konkrēto velosipēdistu un cietuši no viņa iespējamās agresijas vai iebiedēšanas, un par notikušo informēt policiju.
Ierakstā apgalvots, ka vīrietis pēdējā laikā cilvēkiem uzbrūkot regulāri un par saviem mērķiem nereti izvēloties sievietes, pusaudžus un māmiņas ar bērniem. Kā viens no pēdējiem gadījumiem minēts 16. augusts, kad, pēc ieraksta autores teiktā, kādam pieaugušam vīrietim esot iesists pa seju, sabojājot arī viņa brilles.
Tāpat ierakstā apgalvots, ka jūlijā velosipēdists kādu sievieti mēģinājis nogrūst no Vanšu tilta un ka agresīvi incidenti uz šī tilta esot notikuši arī citreiz. Autore norāda arī uz Lielajiem kapiem, kur vīrietis mēdzot uzturēties, lietot alkoholu un dauzīt atkritumu urnas.
Arī komentāros vairāki cilvēki dalījušies ar līdzīgu pieredzi.
Kāda sieviete raksta, ka pie Dailes teātra sastapusi melnā apģērbā un kapucē tērptu cilvēku, kurš esot piebraucis pie bērna, kas pārvietojās ar velosipēdu, atvēzējies un gatavojies viņam sist. Par šo gadījumu policijā esot iesniegts iesniegums.
Savukārt cita komentētāja stāsta par incidentu Miera ielā. Pēc viņas teiktā, kāds vīrietis sācis grūstīt sievieti. Kad komentētāja apstājusies, lai reaģētu uz notiekošo, viņš viņu iespiedis pret durvīm, iebiedējis un pēc tam aizgājis.
Portāls Jauns.lv vērsās Valsts policijā, lai noskaidrotu, vai likumsargiem konkrētā persona un aprakstītie incidenti ir zināmi.
"Par konkrētām personām informāciju nesniedzam. Vienlaikus, nekomentējot un neidentificējot konkrētas personas, varam norādīt, ka persona ir identificēta un Valsts policija ir fiksējusi nesenu incidentu par iespējamu agresīvu uzvedību, kā arī ir uzsākti citi administratīvo pārkāpumu procesi par iespējamu narkotisko un psihotropo vielu lietošanu," norāda Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līga Dziļuma.
Policija aicina iedzīvotājus, kuriem ir informācija par iespējamiem šīs personas pārkāpumiem vai kuri kļuvuši par agresīvas rīcības aculieciniekiem vai cietušajiem, nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.