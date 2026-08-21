Latvijai tuvojas ciklons: jau piektdien vietām gaidāms negaiss
Piektdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Latgalē un Sēlijā diena paies bez nokrišņiem. Lietus mākoņi, kas dažviet sagādās stiprus nokrišņus un pērkona dārdus, vairāk skars Ziemeļkurzemi, vakarā - Vidzemi.
Saule gaisu sasildīs līdz +20..+25 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 18 metriem sekundē.
Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +23 vai +24 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī. Centrāleiropā sāk veidoties ciklons, kas sestdien daudzviet Latvijā atnesīs ļoti stipru lietu un vētru, tādēļ iedzīvotājiem jāseko līdzi jaunākajām prognozēm un brīdinājumiem