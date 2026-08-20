Ar krāšņu un sirsnīgu pirmizrādi pie skatītājiem nonācis animācijas stāsts "Laimīgie".
Kultūra
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FOTO: bērnu smiekli, saldējums un piedzīvojumi - jautrā gaisotnē aizvadīta filmas "Laimīgie" pirmizrāde
Ceturtdien, 20. augustā, studija "Atom Art" un filmas radošā komanda pulcēja gan lielus, gan mazus skatītājus, lai krāšņā pirmizrādē svinētu jaunā animācijas stāsta "Laimīgie" nonākšanu uz lielajiem ekrāniem.
Pirms seansa apmeklētājus gaidīja īpaši sarūpēti pārsteigumi. Bērni varēja satikt filmas galveno varoni – lielo, balto un draudzīgo talismanu Pūkainīti, ar kuru labprāt fotografējās.
Par filmu "Laimīgie"
Skolas brīvlaikā deviņgadīgā Elizabete dodas pie ģimenes uz Venecuēlas lietusmežiem. Tagad, kad pilsētā viņai ir izveidojušās jaunas draudzības, dzīve džungļos viņu vairs nevilina. Vēl jo mazāk viņa vēlas pieskatīt mazo brāli Leo.
Kad mamma un tētis negaidīti dodas uz pilsētu pie ārsta, Elizabete, aizrāvusies ar grāmatas lasīšanu, nepamana, ka Leo pazūd noslēpumainajos džungļos. Lai izglābtu brāli un neredzētas sugas radījumu Pūkainīti, Elizabete uzdrošinās iepazīt Venecuēlas džungļu noslēpumus.