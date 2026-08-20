Bēguļošana beigusies: Ventspilī notverts no policijas izmukušais dzērājšoferis
Valsts policijai (VP) šovakar izdevies aizturēt 1999. gadā dzimušo Saimonu Pauču, kurš iepriekš bija izmucis no likumsargiem Ventspilī, izpelnoties apcietinājumu aizmuguriski un izraisot plašu meklēšanas operāciju pilsētā.
Kā portālu informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova, meklēšanā esošais vīrietis ceturtdienas vakarā ir sekmīgi aizturēts Ventspilī. Līdz ar to personas meklēšana ir pārtraukta, un policija izsaka pateicību medijiem par informācijas izvietošanu, vienlaikus aicinot vīrieša fotogrāfijas no portāliem izņemt.
Jau ziņots, ka vīrietis iepriekš tika aizturēts par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, taču viņam izdevās no policijas darbiniekiem aizmukt. Reaģējot uz notikušo, likumsargi Ventspilī nekavējoties uzsāka plašus meklēšanas pasākumus, tostarp īstenojot īpašo plānu "Slazdi", kura dēļ pilsētā bija novērojamas pastiprinātas policijas pārbaudes.
Vēl pirms vīrieša notveršanas, ceturtdien pa dienu, tiesnese bez viņa klātbūtnes paspēja piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.
Šobrīd VP pret vīrieti ir uzsākts kriminālprocess par bēgšanu. Tāpat saistībā ar notikušo incidentu policijā ir sākta dienesta pārbaude, lai noskaidrotu, kā aizturētajam izdevās aizmukt no likumsargiem.