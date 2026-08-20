Saglabā līdzšinējo vecāku pabalsta apmēru strādājošiem vecākiem
Arī turpmāk vecāku pabalsts strādājošiem vecākiem saglabāsies līdzšinējā apmērā - 75% no iepriekš piešķirtā pabalsta, paredz Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie par steidzamiem atzītie grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu".
Grozījumus bija iesnieguši "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas deputāti.
"Šo grozījumu mērķis ir sniegt ģimenēm lielāku drošību un pārliecību par valsts atbalstu laikā, kad tās audzina bērnus. Saglabājot līdzšinējo atbalstu strādājošiem vecākiem, mēs nodrošinām ģimenēm prognozējamāku vidi un lielākas iespējas saskaņot bērna kopšanu ar darba pienākumiem," iepriekš izteicās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš (ZZS).
Grozījumi paredz, ka vecāku pabalsta saņēmējam, kurš bērna kopšanas laikā ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, arī turpmāk pabalstu izmaksās 75 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta.
Līdzšinējais regulējums paredzēja, ka šāds atbalsta apmērs ir spēkā tikai līdz 2026. gada 31. decembrim, savukārt no 2027. gada 1. janvāra pabalsts strādājošajiem vecākiem samazinātos līdz 50 procentiem. Pieņemtie grozījumi novērš šādu samazinājumu, nosakot līdzšinējo atbalsta līmeni kā pastāvīgu normu.
Izmaiņu mērķis ir stiprināt ģimeņu sociālo un finansiālo drošību, nodrošināt tiesisko paļāvību topošajiem un jaunajiem vecākiem, kā arī veicināt iespēju veiksmīgāk saskaņot ģimenes dzīvi ar darba pienākumiem.
JV uzsvērusi, ka iespēja apvienot bērna audzināšanu ar profesionālo darbību stiprina gan ģimeņu labklājību, gan tautsaimniecību un veicina nodokļu nomaksu.
Kā norādījusi partija, sākotnēji pabalsta apmēra palielināšana līdz 75% tika ieviesta uz vienu gadu un vēlāk pagarināta, lai izvērtētu tās ietekmi. Savukārt Labklājības ministrijas informatīvajā ziņojumā par vecāku pabalsta saņēmēju dinamiku secināts, ka programma devusi pozitīvus rezultātus.
Savukārt JV frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics norādījis, ka priekšlikuma mērķis ir nodrošināt tiesisko paļāvību vairāk nekā 2000 jauno ģimeņu un sniegt paredzamību ģimenēm, kas plāno bērna ienākšanu pasaulē.
Politiķis uzsvēris, ka iespēja apvienot bērna audzināšanu ar profesionālo darbību stiprina gan ģimeņu labklājību, gan tautsaimniecību un veicina nodokļu nomaksu.
Ziņojuma dati liecina, ka nodarbināto vecāku pabalsta saņēmēju īpatsvars sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni - 17,6%, būtiski pieaudzis vidējais izmaksātais pabalsts šajā grupā, kā arī palielinājusies tēvu iesaiste bērnu kopšanā. Ministrija secinājusi, ka 75% pabalsta apmērs veicina ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un mazina ēnu ekonomikas riskus, tādēļ atbalstījusi šāda regulējuma turpināšanu.